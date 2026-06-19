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Вьетнам впервые получил представителя в Международном трибунале по морскому праву

18 июня, в рамках 36-й Конференции государств — участников Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), доцент, доктор наук Нгуен Тхи Лан Ань, заместитель директора Дипломатической академии и кандидат от Вьетнама, была избрана судьёй Международного трибунала по морскому праву (МТМП) на срок 2026–2035 годов, набрав наибольшее число голосов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  Делегация Вьетнама принимает участие в голосовании по выборам судей Международного трибунала по морскому праву (МТМП). Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА в Нью-Йорке, это первый случай, когда Вьетнам выдвинул кандидата и получил представителя в МТМП с момента начала работы Трибунала в 1996 году. Избрание Нгуен Тхи Лан Ань с высоким результатом и уже в первом туре голосования свидетельствует о доверии международного сообщества к положению и роли Вьетнама и является подтверждением нового этапа развития многосторонней дипломатии и международно-правовой интеграции страны. Этот результат также отражает переход от активного участия к всё более содержательному вкладу в формирование, развитие и реализацию общих норм и правил международного сообщества; он подтверждает ответственность и растущие возможности Вьетнама эффективно участвовать в системе глобального управления, основанной на праве. Успех также отражает позитивную оценку государствами — участниками UNCLOS всё более значимого вклада Вьетнама в деятельность органов ООН и международное право.

Для доцента, доктора наук Нгуен Тхи Лан Ань победа на столь конкурентных выборах является признанием её профессиональных качеств, компетентности и авторитета как вьетнамского эксперта в области международного права. Нгуен Тхи Лан Ань будет исполнять обязанности судьи МТМП в соответствии с принципами независимости и объективности, закреплёнными в Регламенте Трибунала, тем самым способствуя эффективной реализации Конвенции и укреплению правопорядка на море. Как государство, неизменно приверженное верховенству международного права, поддержке Устава ООН и UNCLOS 1982 года, Вьетнам продолжит вместе с другими государствами-участниками содействовать полному и эффективному выполнению Конвенции, мирному разрешению споров, развитию морского сотрудничества и внесению вклада в поддержание мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития на морях и океанах.

ИЖВ/ВИА

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