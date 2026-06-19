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Вьетнам впервые получил представителя в Международном трибунале по морскому праву
Для доцента, доктора наук Нгуен Тхи Лан Ань победа на столь конкурентных выборах является признанием её профессиональных качеств, компетентности и авторитета как вьетнамского эксперта в области международного права. Нгуен Тхи Лан Ань будет исполнять обязанности судьи МТМП в соответствии с принципами независимости и объективности, закреплёнными в Регламенте Трибунала, тем самым способствуя эффективной реализации Конвенции и укреплению правопорядка на море. Как государство, неизменно приверженное верховенству международного права, поддержке Устава ООН и UNCLOS 1982 года, Вьетнам продолжит вместе с другими государствами-участниками содействовать полному и эффективному выполнению Конвенции, мирному разрешению споров, развитию морского сотрудничества и внесению вклада в поддержание мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития на морях и океанах.