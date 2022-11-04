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Вьетнам впервые отмечает Международный день биосферных заповедников
В 2000 году биосферный заповедник Канжо города Хошимин стал первым биосферным заповедником Вьетнама, признанным ЮНЕСКО, ознаменовав собой веху присоединения Вьетнама к сети биосферных заповедников и основе для развития биосферных заповедников. За последние 20 лет система биосферных заповедников Вьетнама расширялась, на сегодняшний день Вьетнам имеет 11 биосферных заповедников, признанных ЮНЕСКО, став страной с наибольшим количеством биосферных заповедников, второй в Юго-Восточной Азии.
Искренне признавая это достижение, заместитель министра Во Туан Нян оценил, что мировые биосферные заповедники нашей страны являются не только званием, признанным ЮНЕСКО, но и постепенно становятся моделью социально-экономического развития местного устойчивого общества, что и сделал биосферный заповедник Катба.
Биосферный заповедник Катба был признан ЮНЕСКО на международном уровне за успешное воплощение девиза «Сохранение для развития — Развитие для сохранения» и в рамках мероприятий «Системное мышление — Ландшафтное планирование —Междисциплинарный координация — Качественная экономика», инициированных МАБ.
На церемонии делегаты взяли на себя обязательство действовать по сохранению мировых биосферных заповедников во Вьетнаме. Затем делегаты приняли участие в программе посадки деревьев, чтобы отреагировать и способствовать реализации «Инициативы о 1 миллиарде деревьев».
Вьетнам в настоящее время имеет систему из 11 мировых биосферных заповедников, признанных ЮНЕСКО, в том числе: биосферный заповедник мангровых лесов Канжо (2000 г.), биосферный заповедник Донгнай (2001, 2011 гг.), биосферный заповедник островов Катба (2004 г.), межпровинциальный ландшафтный район водно-болотных угодий дельты Красной реки (2004 г.), прибрежный и островной ландшафтный ландшафт Киенжанг (2006 г.), ландшафтный биосферный заповедник Западный Нгеан (2007 г.), биосферный заповедник Ку Лао Чам - Хойан (2009 г.), биосферный заповедник Муи Камау ( 2009 г.), биосферный заповедник Лангбианг (2015 г.), биосферный заповедник Нуйчуа (2021 г.) и биосферный заповедник высокогорья Конханынг (2021 г.). Общая площадь 11 биосферных заповедников во Вьетнаме составляет 4.866.009 га (что составляет около 14,69 % природной территории страны).