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НОВОСТИ

Вьетнам впервые опубликовал отчет об иностранных инвестициях

Утром 12 мая в Ханое был опубликован первый годовой отчет об иностранных инвестициях во Вьетнаме.

Отчет представляет собой независимую исследовательскую работу группы авторов Совета по составлению годового отчета об иностранных инвестициях во Вьетнаме, созданного компанией «Международный институт инвестиционных исследований».

«Отчет об иностранных инвестициях во Вьетнаме за 2021 год» — это первый отчет, который отражает ситуацию, дает анализ и оценки колебаний притока ПИИ во Вьетнам. Изучается возможность ежегодной публикации отчета.

В отчете основное внимание уделяется анализу глобальных тенденций ПИИ и ПИИ в АСЕАН в 2019, 2020 и 2021 годах, а также кратко описана ситуация с ПИИ в некоторых странах, чтобы лучше определить государственную специфику в реакции на глобальные и региональные воздействия ПИИ. В отчете также всесторонне анализируется ситуация с ПИИ во Вьетнаме в 2021 году, например структура ПИИ по способам инвестирования, секторам экономики, инвестиционным партнерам, отраслям и местностям, а также ПИИ в промышленных зонах, экономических зонах.

В отчете проводится оценка преимуществ, ограничений, а также выявляются причины ограничений в привлечении и использовании капитала ПИИ за прошедшее время, даются рекомендации по направлениям привлечения ПИИ.

Данные, используемые в отчете, обновлены на конец 2020 года. Данные по ПИИ во Вьетнаме обновлены до конца 2021 года.

Идея составления отчета исходит из того, что мировая экономика в последнее время испытала множество колебаний. В 2019 г. рост мирового ВВП достиг 2,84%, в 2020 г. он резко снизится (-3,18%) и в 2021 г. достиг 5,3% (Statista, МВФ). За эти три года экономический рост Вьетнама составил 7,02%, 2,91% и 2,58% соответственно.

 

ВИА

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