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Вьетнам впервые занял 5-е место по экспорту морепродуктов в Сингапур
Группа морепродуктов занимает значительную долю на рынке Сингапура, включая в себя креветки, крабов и ракообразных (HS0306), на долю которых приходится почти 25% общего потребления на рынке. Далее следует свежая, охлажденная рыба (HS0302) - 19,86%, рыбное филе, мясо рыбы охлажденное или замороженное (HS0304) - 18,15%, мороженая рыба (HS0303) - 15,45%, моллюски (HS0307) - 11,02%...
Среди 15 крупнейших стран-экспортеров морепродуктов на рынок Сингапура Малайзия по-прежнему является ведущей страной, за ней следует Норвегия на 2-м месте, Индонезия на 3-м, Китай на 4-м и Вьетнам на 5-м.
Согласно статистике, доля рынка морепродуктов на рынке Сингапура, как правило, по-прежнему делится поровну между партнерами, поскольку каждая страна имеет свои собственные экспортные преимущества. 6 стран с наибольшей долей рынка варьируются от 9% до 13%: Малайзия (13,60%), Норвегия (11,45%), Индонезия (11,13%), Китай (10,15%), Вьетнам (8,58%) и Япония (8,34%).
Экспортный оборот вьетнамских морепродуктов на рынок Сингапура в первом квартале 2024 года увеличился на 3,22% (стоимость экспорта превысила 24 млн сингапурских долларов), что составило 8,58% доли экспортного рынка. Статистика показывает, что оборот экспорта морепродуктов из Вьетнама в Сингапур в 2023 году резко увеличился: свежая рыба — HS0301 (рост на 29,27%).
Статистика показывает важное положение и роль вьетнамских морепродуктов на рынке Сингапура. Однако, чтобы сохранить и улучшить свой рейтинг, увеличить долю рынка и увеличить стоимость экспорта морепродуктов в Сингапур, Вьетнаму необходимо продолжать улучшать качество морепродуктов.
Ряд недавних случаев, связанных с отзывом продуктов питания, происходящих из Вьетнама в Сингапуре, произошел из-за несоблюдения партнерами предупреждающих этикеток об аллергенах и некоторых условий импорта. Поэтому вьетнамским предприятиям необходимо уделять особое внимание обновлению местного законодательства, поддержанию репутации качества и бренда вьетнамской продукции.