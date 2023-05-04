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Вьетнам впервые выиграл чемпионат Азии по волейболу для женских клубов
Драматическая победа положила конец 22-летней «золотой засухе» вьетнамского волейбола с момента его дебюта в 2001 году в качестве хозяев.
Лучший результат страны в этом ежегодном турнире был в 2011 году, когда клуб Thong Tin LienVietPostBank занял четвертое место.
Звезда Чан Тхи Тхань Тху набрала за матч рекордные 30 очков, включая 28 атак за Sport Center 1. Ее товарищи по команде Чан Ту Линь и Ви Тхи Ньы Куинь показали отличные результаты, набрав 20 и 17 очков соответственно.
Матч начался трудно для вьетнамского клуба. Тайский клуб вел первый и второй сеты со счетом 25-21, 25-17.
Sport Center 1 сделал корректировки в третьем сете, и тактика тренера Нгуен Туан Киета дала результат.
Sport Center 1 удалось собрать силу и ринулся вперед с эффектными атаками и смелыми выступлениями, чтобы выиграть 25-20, заставив домашних зрителей на трибунах сходить с ума, кричать, хлопать, танцевать и махать флагами.
Вьетнамский клуб продолжал играть стабильно и уверенно, выиграв четвертый сет со счетом 25-22, что привело к решающему тай-брейку.
Капитан Чан Тхи Тхань Тху, которая играет в профессиональной японской лиге, продемонстрировала выдающееся выступление в решающем сете.
Она помогла вьетнамской команде сражаться ноздря в ноздрю с Diamond Food, прежде чем вырваться вперед и повести 13-9. Хозяева свели на нет усилия своих гостей, отбив все их попытки.
Их блестящая форма привела к победе со счетом 15-10 и принесла им чемпионский трофей.
Благодаря этой победе Вьетнам будет представлять Азию на чемпионате мира среди женских клубов по волейболу FIVB 2023 года, который пройдет в декабре в Китае.
Чан Тхи Тхань Тху была признана лучшим внешним нападающим и самым ценным игроком турнира, а ее товарищ по команде Нгуен Кхань Данг - лучшим либеро.
Первое чемпионство в истории Вьетнама стало сильным толчком перед продолжающимися 32-ми Играми ЮВА (SEA Games 32) в Камбодже. Вьетнам находится в группе B вместе с Филиппинами, Сингапуром и хозяевами. Команда будет защищать свое второе место, взятое на SEA Games 31.