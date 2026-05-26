Вьетнам впервые вошёл в десятку крупнейших держав мира по производству стали
В частности, в апреле 2026 года, по оценке Worldsteel, производство сырой стали (стальной заготовки) во Вьетнаме составило 2,1 млн тонн, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря такому объёму Вьетнам обошёл Италию и вошёл в десятку стран с крупнейшей металлургической промышленностью.
По итогам первых четырёх месяцев 2026 года производство сырой стали во Вьетнаме достигло 8,5 млн тонн, увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Иран, входивший в Топ-10 до февраля 2026 года, опустился на 12-е место с показателем 1,8 млн тонн. Это связано с тем, что два металлургических завода Ирана — Khuzestan и Mobarakeh — подверглись бомбардировкам со стороны Израиля, что парализовало сталелитейную промышленность страны. На фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном позиции Вьетнама в десятке крупнейших мировых производителей стали по итогам всего 2026 года, как ожидается, сохранятся.
Согласно данным Ассоциации стали Вьетнама, сталелитейная отрасль страны достигла значительного прогресса как по масштабам производства, так и по номенклатуре выпускаемой продукции. В 2000 году вьетнамские металлургические предприятия в основном были вынуждены импортировать стальную заготовку из-за рубежа для проката строительной стали, предназначенной для внутреннего рынка.
Однако с 2010 года сталелитейная промышленность Вьетнама совершила качественный рывок и смогла самостоятельно производить практически все виды стали, удовлетворяющие потребности экономики — от машиностроения, судостроения и энергетики (ветроэнергетика, буровые платформы и др.) до оборонной промышленности.
В стране были инвестированы и введены в эксплуатацию крупные современные металлургические комплексы, такие как Hoa Phat Group Dung Quat, который стал пионером в производстве сложных и высококачественных видов стали: конструкционной стали для машиностроения, кордовой стали для автомобильных шин, сварочной проволоки, пружинной стали, стали для болтов и гаек, крановой стали, предварительно напряжённой стали, а также рельсовой стали для высокоскоростных железных дорог и фасонного проката.
В 2023 году Вьетнам занимал 12-е место в мире по производству сырой стали с объёмом 20 млн тонн. В 2025 году производство сырой стали во Вьетнаме достигло 24,6 млн тонн — это крупнейший показатель в Юго-Восточной Азии и 11-е место в мире. При этом наибольший вклад внесла Hoa Phat Group — 11 млн тонн, или 44,7% общего объёма. Далее следуют предприятия, входящие в Vietnam Steel Corporation (Vnsteel), а также Formosa Plastics Corporation и другие компании.
В 2026 году объём производства сырой стали Hoa Phat Group, как ожидается, превысит 14 млн тонн, что на 30% больше по сравнению с 2025 годом и позволит укрепить позиции Вьетнама в десятке ведущих мировых держав по производству стали.