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Вьетнам вошел в число 30 крупнейших стран мира по импорту и экспорту товаров
Примечательно, что рейтинг стран АСЕАН не повысились, а рейтинг Вьетнама за последние годы значительно вырос.
В частности, в 2021 году Вьетнам занял 23-е место в мире по стоимости экспорта товаров, а по стоимости импорта - 20-е место в мире. А с 2019 года Вьетнам занимает 2-е место в АСЕАН по импорту и экспорту товаров, опережая Таиланд и Малайзию, уступая только Сингапуру. По статистическим данным с 2012 года Вьетнама постоянно сохраняет положительное сальдо торгового баланса после длительного периода торгового дефицита.
В 2021 году положительное сальдо торгового баланса Вьетнама составило около 8 млрд. долл. США. Ожидается, что в 2022 году положительное сальдо торгового баланса Вьетнама увеличится примерно до 10 млрд. долл. США.
Общая стоимость импорта и экспорта Вьетнама достигла 100 млрд. долл. США в 2007 году. 4 года спустя общая стоимость импорта и экспорта удвоилась, достигнув 200 млрд. долл. США в 2011 году.
В 2015 году общая стоимость импорта и экспорта достигла 300 млрд. долл. США. С тех пор каждые 2 года общая стоимость импорта и экспорта Вьетнама увеличивается на 100 млрд. долл. США.
Соответственно, общая стоимость импорта и экспорта в 2017 году достигла 400 млрд. долл. США, в 2019 году — 500 млрд. долл. США, на конец ноября 2021 года — 600 млрд. долл. США.
В этом году по состоянию на декабрь 2022 года общая стоимость импорта и экспорта вьетнамских товаров оценивается в 700 млрд. долл. США.
Увеличение стоимости импорта и экспорта вьетнамских товаров в последние годы связано с процессом международной экономической интеграции. Вьетнам присоединился к десяткам соглашений о свободной торговле глобального масштаба.
В то же время резко увеличился приток ПИИ во Вьетнаме. Крупнейшим экспортным рынком Вьетнама в настоящее время являются США и ЕС, а крупнейшим импортным рынком Вьетнама является Китай.