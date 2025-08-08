НОВОСТИ
Вьетнам вошёл в тройку самых популярных направлений для повторных путешествий в Азии
Примечательно, что Дананг впервые вошел в десятку азиатских городов с самым высоким показателем повторных визитов. Этот оживлённый приморский город официально вошёл в число ведущих туристических направлений Азии, что отражает растущую привлекательность Вьетнама на туристической карте региона.
Пятёрка вьетнамских направлений, куда туристы чаще всего возвращались в первой половине этого года, включает Дананг, Нячанг, Хошимин, Ханой и Фукуок. Если три «морских рая» (Дананг, Нячанг и Фукуок) покоряют путешественников белоснежными пляжами, прозрачной водой и солнечными курортами, то Хошимин и Ханой очаровывают туристов своим динамичным ритмом жизни, культурной глубиной и красочной местной кулинарной картой, создавая гармоничное сочетание отдыха и аутентичных впечатлений.
Помимо Вьетнама, рейтинг также включает популярные направления для повторных путешествий такие как Бангкок (Таиланд), Токио (Япония), Сеул (Республика Корея), Бали (Индонезия), Осака (Япония), Тайбэй (Тайвань, Китай), Куала-Лумпур и Джохор-Бару (Малайзия), а также Гонконг (Китай). Эти города предлагают широкий выбор достопримечательностей - от гастрономии до культурных впечатлений - позволяя путешественникам открывать и наслаждаться новыми гранями даже после нескольких визитов.