Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам вошёл в тройку самых популярных направлений для повторных путешествий в Азии

Вьетнам поднялся на третье место в пятёрке азиатских стран с самым высоким уровнем повторных визитов туристов. Рейтинг «Самые популярные направления для повторных путешествий в Азии» (Most Popular Repeat Travel Destinations in Asia), опубликованный компанией Agoda, показал, что город Дананг признан самым привлекательным городом Азии. По данным бронирований на платформе Agoda за первые шесть месяцев 2025 года, Вьетнам поднялся на третье место в пятёрке азиатских стран с самым высоким уровнем повторных визитов туристов (после Японии и Таиланда).

Примечательно, что Дананг впервые вошел в десятку азиатских городов с самым высоким показателем повторных визитов. Этот оживлённый приморский город официально вошёл в число ведущих туристических направлений Азии, что отражает растущую привлекательность Вьетнама на туристической карте региона.

Пятёрка вьетнамских направлений, куда туристы чаще всего возвращались в первой половине этого года, включает Дананг, Нячанг, Хошимин, Ханой и Фукуок. Если три «морских рая» (Дананг, Нячанг и Фукуок) покоряют путешественников белоснежными пляжами, прозрачной водой и солнечными курортами, то Хошимин и Ханой очаровывают туристов своим динамичным ритмом жизни, культурной глубиной и красочной местной кулинарной картой, создавая гармоничное сочетание отдыха и аутентичных впечатлений.

Помимо Вьетнама, рейтинг также включает популярные направления для повторных путешествий такие как Бангкок (Таиланд), Токио (Япония), Сеул (Республика Корея), Бали (Индонезия), Осака (Япония), Тайбэй (Тайвань, Китай), Куала-Лумпур и Джохор-Бару (Малайзия), а также Гонконг (Китай). Эти города предлагают широкий выбор достопримечательностей - от гастрономии до культурных впечатлений - позволяя путешественникам открывать и наслаждаться новыми гранями даже после нескольких визитов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Банки ускоряют цифровизацию и продвигают безналичные платежи

Банки ускоряют цифровизацию и продвигают безналичные платежи

Госбанк Вьетнама сообщил, что в первой половине 2025 года количество безналичных платежей превысило 12 миллиардов, что превышает показатель за весь 2023 год и приближается к рекордным 17,7 миллиардам в 2024 году.
ПОДРОБНЕЕ

Top