НОВОСТИ

Вьетнам вошёл в топ-52 туристических направлений в 2026 году

6 января The New York Times опубликовала ежегодный список «52 Places to Go in 2026», составленный по 52 неделям года и традиционно рассматриваемый как индикатор глобальных туристических трендов. Вьетнам вошёл в список на 2026 год с оценкой как формирующийся туристический центр Юго-Восточной Азии.
Премьер-министр председательствовал на совещании по разработке национальной стратегии по редкоземельным элементам

Премьер-министр председательствовал на совещании по разработке национальной стратегии по редкоземельным элементам

17 января Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании Постоянного правительства, посвящённом ряду важных вопросов. В заседании приняли участие заместители премьер-министра, руководители министерств, ведомств и органов, входящих в структуру правительства.
