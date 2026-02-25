Вьетнам вошёл в топ-5 перспективных экспортных рынков Франции

По сообщению корреспондента ВИА в Париже, французский государственный инвестиционный банк Bpifrance недавно включил Вьетнам в число пяти наиболее перспективных экспортных рынков для французских предприятий в 2026 году наряду с Индонезией, Марокко, Канадой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).



В условиях нестабильности международной торговли многие компании по-прежнему сосредоточены на традиционных рынках, таких как Германия, США или Китай. Однако, по оценке Bpifrance, рост экспорта в предстоящий период может быть обеспечен за счёт рынков, обладающих значительным потенциалом развития и ещё не достигших высокой степени конкурентной насыщенности.



Вьетнам оценивается как стремительно трансформирующаяся страна. Если ранее он в основном воспринимался как центр производства с низкими издержками, то в настоящее время крупные города страны демонстрируют значительный рост потребления и спроса на продукцию высокого качества. Повышение доходов сопровождается более высокими требованиями к безопасности пищевых продуктов, качеству услуг и уровню технологий.

Возможности для французских компаний сосредоточены в сегментах продукции и решений с высокой добавленной стоимостью, включая переработанные продукты питания, сферу здравоохранения. (Фото: ВИА)

Возможности для французских компаний сосредоточены в сегментах продукции и решений с высокой добавленной стоимостью, включая переработанные продукты питания, сферу здравоохранения, оборудование для высокотехнологичного сельского хозяйства и цифровые решения для бизнеса. Вьетнам одновременно рассматривается как важный связующий узел в региональных цепочках создания стоимости Юго-Восточной Азии, открывающий более широкий доступ к рынку АСЕАН.



Помимо Вьетнама, Индонезия оценивается как крупный рынок с населением 270 миллионов человек и высоким спросом на инвестиции в инфраструктуру, энергетику и городское развитие. Марокко играет роль моста между Европой и странами Африки к югу от Сахары, что благоприятно для стратегий производства и реэкспорта. Канада рассматривается как относительно стабильные ворота для выхода на рынок Северной Америки, особенно в сферах искусственного интеллекта (ИИ), цифровых технологий и здравоохранения. В то же время ОАЭ являются высокоуровневым торгово-сервисным центром Ближнего Востока, где решающую роль играют бренд и деловая репутация.



По данным Bpifrance, в 2026 году эффективная экспортная стратегия должна опираться не только на традиционные рынки, но и ориентироваться на страны с чётко выраженным спросом и долгосрочным потенциалом роста. Вьетнам, благодаря высоким темпам экономического развития и глубокой международной интеграции, рассматривается как одно из наиболее примечательных направлений в рамках данной тенденции.