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Вьетнам вошел в топ-20 идеальных направлений в начале 2023 года
Вьетнам занимает 8-е место в списке, публикованном Wanderlust. Лаос также является еще одной страной Юго-Восточной Азии, внесенном в этот список.
Согласно Wanderlust, в начале 2023 года, погода во Вьетнаме будет относительно приятной, с небольшими различиями между Севером и Югом. Это время приходится низкому сезону после Рождества, поэтому туристы могут спокойно наслаждаться красотами Вьетнама.
«Вам никогда не бывает скучно во Вьетнаме благодаря разнообразию его городов: Хойан, Ханой, Хошимин и Хюэ, который является идеальным для любителей велоспорта», Wanderlust написал. Wanderlust также отметил, красоту природы по всей стране, с залива Халонг, Ланха до самой большой в мире пещеры Шондоонг.
Список 20 идеальных направлений в начале 2023 года по версии Wanderlust включает: (1) Норвегия, (2) Мале (Мальдивы), (3) Лос-Анджелес (США), (4) Словения, (5) Барбадос, (6) Лаос и река Меконг, (7) Никарагуа (с Гондурасом и Эль Сальвадор), (8) Вьетнам, (9) Хилл-Кантри (Шри-Ланка), (10) Панама, (11) наблюдение за антарктическими пингвинами на Южном полюсе, (12) наблюдение за попугаями в Тамбопате (Перу), (13) наблюдение за птицами в Великобритании, ( 14) наблюдение за евразийскими рысями в Польше, (15) наблюдение за антилопами в Танзании, (16) международный фестиваль воздушных змеев в Гуджарате (Индия), (17) фестиваль огня в Леруике (Шотландия), (18) снежный фестиваль Кируна в Швеции, (19) Канун Нового года в СиднееВикипедия site: wiki5.ru (Австралия), (20) кинофестиваль «Сандэнс» в Юте (США).