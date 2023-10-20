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Вьетнам вошел в список стран, получающих от Германии льготные инвестиционные гарантии
Немецкая экономическая газета Handelsblatt со ссылкой на источник в Федеральном министерстве экономики и и защиты климата Германии сообщает, что правительство этой страны одобрило улучшение инвестиционных гарантий для определенной группы стран мира. Так, для немецких предприятий, инвестирующих в одну из 34 избранных стран, та сумма, которую им в случае потери инвестиций придется нести самостоятельно, снижена на 50%.
Кроме того, гарантийные сборы для них также будут снижены. В список из 34 избранных государств, экономическое сотрудничество с которыми правительство Германии будет поощрять с помощью льготных инвестиционных гарантий, вошли Вьетнам, Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Перу, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция, Египет, Алжир, Эфиопия, Бенин, Кот-д'Ивуар, Гана, Кения, Марокко, Руанда, Сенегал, Того, ЮАР и Тунис.
Если предприятию из-за экспроприации, войны или нарушения правовых обязательств правительством какой-нибудь страны приходится списывать свое капиталовложение, то власти Германии компенсируют основную часть потерь.
По состоянию на июнь 2023 года правительство Германии застраховало таким образом инвестиции примерно на 30 млрд евро.
Улучшение инвестиционных гарантий для избранных стран направлено на то, чтобы поощрять предприятия инвестировать в новые рынки.
По словам замминистра экономики и защиты климата Германии Франциски Брантнер, предоставляя новые льготы, Германия хочет решительно поддержать экономику в процессе ее диверсификации и повышения ее устойчивости к кризисам.
Для получателей льготных гарантий та сумма, которую им в случае потери инвестиций придется нести самостоятельно, уменьшена вдвое с 5% до 2,5%. На первый взгляд преимущество не столь уж большое, однако при относительно крупных инвестициях речь идет уже о нескольких миллионах. К тому же обладателям льгот не придется платить пошлину при подаче заявки на гарантии, для них также снижена ежегодная плата за данную государственную услугу.