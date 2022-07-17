Вьетнам вошел в десятку лучших направлений для экспатов в 2022 году

Согласно опросу Expat Insider 2022, проведенному InterNations, Вьетнам занял 7-е место среди лучших направлений для экспатов в мире.

Опрос, в котором приняли участие почти 12.000 респондентов в 52 странах, предлагает подробную информацию об удовлетворенности эмигрантов качеством жизни, простотой обустройства, работой за границей и личными финансами в соответствующей стране проживания. Впервые в рейтинг также включен индекс Expat Essentials Index, который охватывает цифровую жизнь, административные темы, жилье и язык.

Опрос показал, что Вьетнам выделяется, когда речь идет о личных финансах, занимая первое место в мире по этому индексу. Большинство эмигрантов (80%) довольны общей стоимостью жизни, по сравнению с 45% в мире.

Негатива нет, когда речь заходит об их финансовом положении: около четырех из пяти (79%) удовлетворены этим фактором (по сравнению с 60% в мире), а 92% заявили, что их располагаемый доход домохозяйства достаточен или более чем достаточен для ведения комфортной жизни (по сравнению с 72% в мире). «Я живу комфортно на свой ограниченный доход», — сказал американский эмигрант из США.

Эмигранты во Вьетнаме поставили страну на 9-е место по простоте обустройства и на 6-е место по дружелюбию местных жителей. Большинство экспатов (84%) охарактеризовали местных жителей как в целом дружелюбных, а 83% считают их дружелюбными, в частности, по отношению к иностранцам. «Теплота, честность и дружелюбие людей» — вот что американцу больше всего нравится в жизни во Вьетнаме, в то время как эмигрант из Малайзии выделяет «людей и дружелюбную культуру».

Действительно, местная культура — еще одна сфера, которой экспаты особенно довольны. Около 83% чувствуют себя комфортно во Вьетнаме, в то время как во всем мире этот показатель составляет 71%.

В опросе отмечается, что создание личной сети, безусловно, важно для жизни экспатов. Экспаты включили Вьетнам в десятку лучших в подкатегории «Поиск друзей» (7-е место), заявив, что с местными жителями легко подружиться (54%).

Более двух из трех (69%) довольны своей социальной жизнью, в то время как во всем мире так считают 56%. Кроме того, у 63% есть личная сеть поддержки во Вьетнаме, и они сказали, что могут обратиться за практической/эмоциональной поддержкой (по сравнению с 59% во всем мире).

Между тем, проблемы среди эмигрантов, живущих и работающих во Вьетнаме, включают городскую среду, доступность экологически чистых товаров и услуг, качество воздуха, здоровье и благополучие, местную бюрократию, открытие счета в местном банке и безналичный расчет.