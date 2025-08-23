Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам - восходящая звезда в привлечении прямых иностранных инвестиций

Согласно аналитической статье, опубликованной на сайте thailandbusinessnews.com, Вьетнам становится одним из ведущих направлений прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Юго-Восточной Азии благодаря динамичной молодой рабочей силе, выгодным торговым соглашениям и стабильной политической обстановке. В статье Нгуена Чанга и Бориса Салливана отмечается, что история прямых иностранных инвестиций во Вьетнам характеризуется неуклонным ростом. В 2023 году страна привлекла 36,61 млрд долларов США зарегистрированных прямых иностранных инвестиций, что на 32,1% больше, чем в предыдущем году, что подчеркивает ее растущую роль в качестве производственной державы.

Ссылаясь на некоторые причины, по которым Вьетнам выделяется, авторы статьи отмечают экономическую динамику. Прогнозируется, что экономика страны будет расти на 5–6% в год, чему будут способствовать высокий уровень потребления, экспорт и инвестиции. Политическая стабильность обеспечивает предсказуемость, что является редкостью для развивающихся рынков.

С точки зрения демографического дивиденда, Вьетнам с численностью рабочей силы около 56 миллионов человек и средним возрастом 34,1 года предлагает молодую, квалифицированную и конкурентоспособную по стоимости рабочую силу, что делает его предпочтительным выбором для таких трудоемких отраслей, как электроника и текстильная промышленность.

Что касается политической силы, то в статье говорится, что правительство Вьетнама провело реформы, благоприятные для инвесторов, включая Законы об инвестициях и предприятиях от 2020 года и Закон о государственно-частном партнерстве. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) должно увеличить экспорт в Европу на 42,7% к 2025 году, что сделает Вьетнам воротами на мировые рынки. Политика правительства, направленная на поддержку бизнеса, и растущая интеграция в глобальные торговые соглашения, такие как CPTPP и RCEP, позиционируют Вьетнам как восходящую звезду в регионе и делают его более привлекательным местом для долгосрочных инвестиций.

Вьетнам также обладает сильными позициями в отдельных секторах. Высокотехнологичные отрасли, в частности искусственный интеллект и полупроводники, привлекают значительные инвестиции из Японии, Республики Корея и Сингапура. Упор Вьетнама на высокотехнологичные отрасли позволил стране занять ключевую позицию в глобальных цепочках поставок, особенно в сфере электроники и телекоммуникаций. Кроме того, все большую популярность приобретают недвижимость и возобновляемые источники энергии.

Стратегическое географическое положение страны в сочетании с улучшающейся инфраструктурой и пробизнес-политикой еще больше повышает ее привлекательность для иностранных инвесторов.

Рост прямых иностранных инвестиций в стране опережает другие страны благодаря динамичному развитию экономики, преимуществам в стоимости и стратегической политике. Согласно статье, способность привлекать высокотехнологичные инвестиции и интегрироваться в глобальные цепочки поставок сделала страну лидером по прямым иностранным инвестициям в АСЕАН.

ВИА/ИЖВ

