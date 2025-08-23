НОВОСТИ
Вьетнам - восходящая звезда в привлечении прямых иностранных инвестиций
Ссылаясь на некоторые причины, по которым Вьетнам выделяется, авторы статьи отмечают экономическую динамику. Прогнозируется, что экономика страны будет расти на 5–6% в год, чему будут способствовать высокий уровень потребления, экспорт и инвестиции. Политическая стабильность обеспечивает предсказуемость, что является редкостью для развивающихся рынков.
В статье приводятся некоторые причины, по которым Вьетнам выделяется своей экономической мощью. По прогнозам, экономика страны будет расти на 5-6% в год, что будет поддерживаться высоким потреблением, экспортом и инвестициями. Политическая стабильность обеспечивает предсказуемую среду, что является редкостью на развивающихся рынках.
С точки зрения демографического дивиденда, Вьетнам с численностью рабочей силы около 56 миллионов человек и средним возрастом 34,1 года предлагает молодую, квалифицированную и конкурентоспособную по стоимости рабочую силу, что делает его предпочтительным выбором для таких трудоемких отраслей, как электроника и текстильная промышленность.
Что касается политической силы, то в статье говорится, что правительство Вьетнама провело реформы, благоприятные для инвесторов, включая Законы об инвестициях и предприятиях от 2020 года и Закон о государственно-частном партнерстве. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) должно увеличить экспорт в Европу на 42,7% к 2025 году, что сделает Вьетнам воротами на мировые рынки. Политика правительства, направленная на поддержку бизнеса, и растущая интеграция в глобальные торговые соглашения, такие как CPTPP и RCEP, позиционируют Вьетнам как восходящую звезду в регионе и делают его более привлекательным местом для долгосрочных инвестиций.
Вьетнам также обладает сильными позициями в отдельных секторах. Высокотехнологичные отрасли, в частности искусственный интеллект и полупроводники, привлекают значительные инвестиции из Японии, Республики Корея и Сингапура. Упор Вьетнама на высокотехнологичные отрасли позволил стране занять ключевую позицию в глобальных цепочках поставок, особенно в сфере электроники и телекоммуникаций. Кроме того, все большую популярность приобретают недвижимость и возобновляемые источники энергии.
Стратегическое географическое положение страны в сочетании с улучшающейся инфраструктурой и пробизнес-политикой еще больше повышает ее привлекательность для иностранных инвесторов.
Рост прямых иностранных инвестиций в стране опережает другие страны благодаря динамичному развитию экономики, преимуществам в стоимости и стратегической политике. Согласно статье, способность привлекать высокотехнологичные инвестиции и интегрироваться в глобальные цепочки поставок сделала страну лидером по прямым иностранным инвестициям в АСЕАН.