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НОВОСТИ

Вьетнам войдет в число 25 ведущих экономик мира к 2038 году

Вьетнам и Филиппины - две экономики Юго-Восточной Азии, которые, согласно прогнозам Центра исследований экономики и бизнеса (CEBR), совершат большой скачок в таблице Мировой экономической лиги (WELT) в период с 2023 по 2038 год. Согласно прогнозам, Вьетнам быстро поднимется в рейтинге WELT с 34-го места в 2023 году на 24-е в 2033-м и 21-е в 2038-м, а Филиппины к 2038 году займут 23-е место.

В своем недавно опубликованном рейтинге WELT CERB отметил, что Вьетнам и Филиппины являются примечательными примерами группы стран, которые, как ожидается, укрепят свои позиции в глобальной цепочке создания стоимости, осуществляя внутренние реформы и повышая производительность, чего можно достичь за счет эффективного использования государственного и частного капитала.

В нем подчеркивается, что обе страны продемонстрировали значительный прогресс и, как ожидается, к 2038 году поднимутся на 10 и 13 позиций соответственно, имея все возможности войти в число 25 ведущих экономик мира.

CEBR также прогнозирует положительный прогноз для Вьетнама на ближайшие 15 лет. Благодаря своему демографическому преимуществу страна, вероятно, сможет достичь своей цели - стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году. Благодаря многочисленному и относительно молодому населению у Вьетнама есть шанс обогнать большинство стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уступая только Индонезии, и войти в число 25 ведущих экономик мира к 2038 году.

ИЖВ/ВИА

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