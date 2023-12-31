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Вьетнам войдет в число 25 ведущих экономик мира к 2038 году
В своем недавно опубликованном рейтинге WELT CERB отметил, что Вьетнам и Филиппины являются примечательными примерами группы стран, которые, как ожидается, укрепят свои позиции в глобальной цепочке создания стоимости, осуществляя внутренние реформы и повышая производительность, чего можно достичь за счет эффективного использования государственного и частного капитала.
В нем подчеркивается, что обе страны продемонстрировали значительный прогресс и, как ожидается, к 2038 году поднимутся на 10 и 13 позиций соответственно, имея все возможности войти в число 25 ведущих экономик мира.
CEBR также прогнозирует положительный прогноз для Вьетнама на ближайшие 15 лет. Благодаря своему демографическому преимуществу страна, вероятно, сможет достичь своей цели - стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году. Благодаря многочисленному и относительно молодому населению у Вьетнама есть шанс обогнать большинство стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уступая только Индонезии, и войти в число 25 ведущих экономик мира к 2038 году.