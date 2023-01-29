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Вьетнам: возможности и проблемы, связанные с факторами, формирующими мировую экономику в 2023 году
Доктор Фам Ши Тхань сказал, что есть еще три фактора, негативно влияющие на мировую экономику. Прежде всего, с общей точки зрения, никогда прежде все три полюса роста глобальной экономики не испытывали таких трудностей, как сейчас. В частности, США по-прежнему сталкиваются с высокой инфляцией. В Европе проблемы с инфляцией и ценами на энергоносители. Китай испытывает проблемы на рынке активов и нежелательные последствия политики «нулевого COVID-19».
Кроме того, нестабильность рынка активов в Китае также является новой горячей точкой, за которой стоит следить. Для мировой экономики Китай является очень важным плацдармом роста. Согласно последнему прогнозу, экономический рост Китая в 2022 году составит всего 50% от целевого показателя. Причина связана с политикой «нулевого COVID-19», из-за волатильности рынка активов, влияющей на потребительские настроения, и снижения экспорта.
Имея характеристики экспортной экономики, если экспорт в США и Европу не восстановится, у Китая не будет большого спроса на импорт. В это время Китай увеличит экспорт в другие регионы. Таким образом, открытость Китая может стать переменной для инфляции, если восстановление США и ЕС будет достаточно быстрым, чтобы создать спрос на китайский экспорт.
Однако статистика на конец 2022 года показывает, что рост экспорта Китая является угрожающим. За первые 10 месяцев 2022 года рост экспорта Китая составил около 13%, но 80% вклада в рост было обусловлено ростом экспортных цен, а не увеличением объема.
Кроме того, мировая проблема инфляции также связана с российскими действиями на Украине, потому что конфликт привел к тому, что мир столкнулся с кризисом цен на энергоносители. Таким образом, мировая инфляция в 2023 году зависит не только от открытости Китая, но и от перспективы разрешения мирового энергетического кризиса.
С учетом факторов, формирующих мировую экономику в 2023 году, экономика Вьетнама столкнется с одной большой проблемой снаружи и двумя проблемами изнутри. Соответственно, основным внешним фактором является огромное снижение спроса на вьетнамский экспорт. Фактически, темпы роста многих экспортных отраслей с оборотом более 1 млрд. долл. США, таких как изделия из дерева и одежды, в октябре и ноябре 2022 года снизились на 30-40% по сравнению с тем же периодом прошлого года и по сравнению с предыдущим годом. месяц.
Внутри страны есть две внутренние проблемы. Во-первых, устранение нарушений как на рынке облигаций, так и в банковской системе создает серьезные трещины и еще не полностью восстановилась по сравнению с допандемическим периодом. Следствием этого будет «пробка» в потоке капитала.
Однако, помимо этих вызовов, вьетнамские экспортеры также имеют большие возможности для получения заказов от предыдущих китайских партнеров в условиях политики Китая «нулевого COVID-19».
Кроме того, непривлекательность экономической модели Китая отчасти ускоряет перенос цепочки поставок из этой страны во Вьетнам. Фактически, в Юго-Восточной Азии Вьетнам становится одним из центров, которые крупные корпорации выбирают для создания центров исследований и разработок (НИОКР).
Чтобы воспользоваться такими внешними преимуществами, Вьетнаму нужны синхронные решения. В частности, когда приходит иностранный бизнес, Вьетнаму нужна более совершенная система промышленной инфраструктуры, более совершенная офисная система, а также синхронно развитая транспортная инфраструктура.
Еще одним важным решением является решение проблем рынка облигаций и банковского дела. В частности, налогово-бюджетная политика должна играть более важную роль, а не просто фокусироваться на денежно-кредитной политике, поскольку сейчас она должна открывать больше возможностей для экономического развития, а также использовать преимущества, когда другим экономикам пока не удастся возвразаться на прежнюю траекторию.