Вьетнам возлагает надежды на шахматных гроссмейстеров на SEA Games 31

Вьетнамский гроссмейстер по шахматам Ле Куанг Лием. Фото: ВИА

Шахматные гроссмейстеры Ле Куанг Лием и Нгуен Нгок Чыонг Шон являются претендентами на золотую медаль Вьетнама на предстоящих 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31).

Шахматная команда Вьетнама поставила цели в соответствии с подготовкой к региональному соревнованию, сказал Нгуен Минь Тханг, отвечающий за шахматы в Главном управлении физкультуры и спорта Вьетнама.

Хотя Лием находится за границей, он участвует в онлайн-тренировках со своими товарищами по команде и будет соревноваться в «блиц» и «быстрых шахматах» на предстоящих Играх. Он недавно занял 2-е место на турнире Oslo Esports Cup, который завершился в Норвегии 28 апреля.

Вьетнамскому гроссмейстеру не удалось выиграть золото на предыдущих Играх ЮВА на Филиппинах.

Тем временем Шон тренируется со сборной в Хошимине, нацелившись на золотую медаль.

Вьетнамская шахматная команда завершила составление списка из 9 игроков, которые будут участвовать в SEA Games 31, включая 4 мужчин и 5 женщин.

Шахматные соревнования должны пройти в северо-восточной провинции Куангнинь, и подготовка к ним уже завершена.

SEA Games 31 на тему «Ради более сильной Юго-Восточной Азии» пройдет в столице страны Ханое и 11 соседних провинциях и городах с 12 по 23 мая.

Ожидается, что SEA Games 31 привлекут около 10.000 участников, включая 40 видов спорта и 526 соревнований. Мероприятие, проходящее раз в два года, изначально было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за пандемии COVID-19.



