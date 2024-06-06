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Вьетнам возглавил медальный зачет Игр школьников АСЕАН 5 июня

После шести дней соревнований Вьетнам возглавил медальный зачет Игр школьников АСЕАН (ASG) 2024, завоевав 27 золотых, 17 серебряных и семь бронзовых медалей по состоянию на 5 июня.
  Вьетнам возглавил медальный зачет Игр школьников АСЕАН 5 июня. Фото: ВИА  
За ним следуют Таиланд с 11 золотыми, 12 серебряными и 15 бронзовыми медалями, а также Малайзия с девятью золотыми, 11 серебряными и 12 бронзовыми медалями.

Индонезия и Сингапур завершили пятерку лидеров, а Филиппины, Камбоджа, Мьянма, Лаос и Бруней заняли следующие места.

5 июня вьетнамская делегация завоевала четыре золота в плавании и три золота в легкой атлетике.

Спортсмены продолжают соревноваться в отборочных и финальных соревнованиях по плаванию, бадминтону, легкой атлетике и Пенкак Силату 6 июня.

13-й ASG проводится в центральном городе Даданг с 1 по 7 июня под лозунгом «Объединяемся, блистаем вместе», в нем принимают участие более 1300 студентов и тренеров из 10 стран АСЕАН.

Спортсмены соревнуются в шести видах спорта: плавании, баскетболе, бадминтоне, легкой атлетике, Пенкак Силате и Вовинаме за 107 комплектов медалей.

13-е Игры школьников Юго-Восточной Азии не только отмечают спортивные таланты, но и подчеркивают важность единства школьников из разных стран региона, стремящихся к интеграции и развитию.

Игры школьников Юго-Восточной Азии были впервые организованы в 2009 году и с тех пор стали крупнейшим спортивным событием для школьников в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Это событие способствует укреплению солидарности стран АСЕАН через школьный спорт, предоставляя возможность спортсменам соревноваться и обмениваться опытом для повышения качества физического воспитания и спортивного духа.

ВИА/ИЖВ

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