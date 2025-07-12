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Вьетнам вносит значимый вклад в глобальный прогресс в области прав человека
Вьетнамская делегация во главе с послом Май Фан Зунгом, постоянным представителем Вьетнама при ООН, ВТО и других международных организациях в Женеве, активно участвовала в работе сессии.
8 июля совет принял консенсусом две резолюции, инициированные и совместно разработанные Вьетнамом и странами-партнерами.
Первая резолюция, посвященная изменению климата и правам человека с акцентом на климатическое финансирование, по состоянию на вечер 8 июля (по женевскому времени) имела более 63 стран-соавторов. Резолюция была принята по итогам обширных консультаций, проведенных Бангладеш в сотрудничестве с Вьетнамом и Филиппинами.
Вторая резолюция - об укреплении международного сотрудничества, технической помощи и наращивании потенциала для укрепления национальных рамок защиты и расширения прав и возможностей детей в киберпространстве - была поддержана более чем 87 странами к концу 8 июля. Она была разработана совместно под руководством Саудовской Аравии, а также Вьетнама, Алжира, Азербайджана, Кувейта и Пакистана.
С 2008 года Вьетнам, наряду с Бангладеш и Филиппинами, является активным членом основной группы, отвечающей за ежегодную резолюцию по изменению климата и правам человека в СПЧ ООН. Тема этого года - «Справедливый и эффективный доступ к климатическому финансированию» - подтвердила связь между последствиями изменения климата и осуществлением прав человека, подчеркнув важность обеспечения климатического финансирования, которое оказывает ощутимую поддержку наиболее пострадавшим странам. Роль Вьетнама подчеркивает его приверженность защите прав человека в условиях климатических вызовов и отражает его активную и ответственную внешнюю политику в отношении глобальных проблем.
Вторая резолюция подчеркивает растущую озабоченность международного сообщества рисками, которым подвергаются дети в цифровой среде. Активное участие Вьетнама демонстрирует его способность реагировать на возникающие и трансграничные проблемы в области прав человека. Резолюция также подтверждает значимость предстоящей Конвенции ООН против киберпреступности, которая будет открыта для подписания в Ханое 25-26 октября. Эти действия укрепляют роль Вьетнама в формировании глобальных стандартов в области прав человека.
Делегация Вьетнама внесла активный вклад в многочисленные тематические дискуссии, в том числе по вопросам изменения климата и прав человека, торговли людьми, крайней бедности, доступа к чистой воде и санитарии, бизнеса и прав человека, а также рассмотрения докладов других стран в рамках УПО. Вместе с другими членами АСЕАН Вьетнам помог возглавить разработку совместного заявления АСЕАН о справедливом переходе в контексте изменения климата.
В рамках сессии Вьетнам провел фотовыставку под названием "Вьетнам: Самобытность, человечность и интеграция", которая проходила в штаб-квартире ООН в Женеве с 30 июня по 8 июля. Выставка вызвала широкий интерес международного сообщества, продемонстрировав яркие образы социально-экономического прогресса Вьетнама, его приверженности правам человека и разнообразного культурного наследия. Она послужила ярким примером культурной дипломатии и проиллюстрировала современный и глобально интегрированный Вьетнам.
Вьетнам также выступил организатором параллельного мероприятия по трансформации продовольственных систем для адаптации к изменению климата и обеспечения права на питание, одним из спонсоров которого выступили Бангладеш, Нидерланды и Мексика. Мероприятие, в котором приняли участие более 50 международных делегаций и организаций, подчеркнуло лидерство Вьетнама в отстаивании прав человека, особенно права на питание перед лицом усиливающихся климатических угроз. Делегаты высоко оценили преобразование продовольственной системы Вьетнама как модель, достойную распространения.
На протяжении всей 59-й сессии СПЧ ООН делегация Вьетнама демонстрировала активный, конструктивный и ответственный подход, участвуя в диалоге, внося свой вклад в резолюции и выступая соавтором крупных инициатив.
Эти усилия отражают последовательную политику Вьетнама и его твердую приверженность делу поощрения и защиты прав человека, закрепленную в Уставе ООН, международном праве и глобальных нормах в области прав человека.
Вьетнам продолжает подтверждать свой авторитет и позицию ответственного и активного члена СПЧ ООН на срок полномочий 2023-2025 годов. Достижения Вьетнама на этой сессии свидетельствуют о его приверженности диалогу, взаимопониманию и защите прав человека для всех, что закладывает прочную основу для выдвижения его кандидатуры на срок 2026-2028 гг. и внесения более существенного вклада в решение общих вопросов международного сообщества.