Вьетнам вносит голос молодёжи в инициативу «Следующее поколение AFF 2026»

Семинар является инициативой, предложенной и финансируемой Великобританией, и координируется Дипломатической академией Вьетнама (DAV). Его цель — создать платформу для более активного участия молодёжи в обсуждении будущего региона, а также подготовить мероприятия в рамках Форум будущего АСЕАН (AFF).

Выступая на семинаре, посол миссии Вьетнама при АСЕАН Тон Тхи Нгок Хыонг подчеркнула, что участие перспективных молодых лидеров со всего региона АСЕАН и из Великобритании придаст новую энергию динамичному партнёрству АСЕАН — Великобритания, которое за последние пять лет значительно расширилось как по глубине, так и по масштабу. По её словам, это также отражает общее будущее, которое стороны стремятся строить совместно.

Посол выразила уверенность, что новые идеи, инновационное мышление и выводы, сделанные в ходе семинара, будут представлены на AFF-2026 и станут голосом молодого поколения в формировании будущего АСЕАН в соответствии с ожиданиями тех, кому предстоит определять судьбу региона.

Заместитель главы миссии Великобритании при АСЕАН, советник по политическим вопросам и вопросам безопасности Ben Matthews отметил, что Великобритания стремится вместе с АСЕАН продвигать такие приоритеты, как укрепление глобальной безопасности в сфере здравоохранения, ускорение зелёного перехода, развитие экономической интеграции, а также повышение роли женщин в вопросах мира и безопасности. Он также подчеркнул, что недавние инициативы АСЕАН в области «молодёжи, мира и безопасности» свидетельствуют о стремлении расширить возможности молодого поколения, и подтвердил готовность Великобритании поддерживать подобные усилия, в том числе через развитие диалога и взаимодействия с молодёжью региона.

В беседе с корреспондентом ВИА представитель Вьетнама Дао Минь Хоанг отметил, что обмен мнениями и диалог в рамках мероприятия создают благоприятное пространство для того, чтобы молодёжь стран АСЕАН могла делиться навыками и опытом, укреплять связи и развивать сотрудничество между молодыми поколениями региона. По его словам, это будет способствовать общей цели — содействию единству и позитивному развитию региона в условиях всё более нестабильной мировой обстановки.

В ходе семинара участникам были представлены базовые знания о формировании Сообщества АСЕАН, включая основные направления Видения АСЕАН 2045, региональный геополитический контекст и механизмы сотрудничества АСЕАН. Программа также включала лекции, экспертные дискуссии и моделирование переговоров, направленные на развитие дипломатических навыков, аргументации и достижения консенсуса — ключевых элементов в деятельности АСЕАН.

Кроме того, участники посетили ряд учреждений АСЕАН и технологические компании в Джакарте, чтобы лучше понять взаимодействие между региональными институтами и частным сектором в продвижении общих приоритетов.

Семинар стал подготовительным этапом к Молодёжному круглому столу AFF, который планируется провести в Ханой. Там молодые делегаты продолжат обсуждение и завершат подготовку Декларации молодёжного видения AFF-2030, отражающей общее стремление молодёжи Юго-Восточной Азии к миру, инновациям и устойчивому развитию региона.