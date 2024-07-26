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НОВОСТИ

Вьетнам вносит важные предложения по Договору о нераспространении ядерного оружия

На сессии, проходящей в Женеве с 22 июля по 2 августа, рассматриваются принципы и методы содействия полному выполнению, а также универсальности ДНЯО. Также даются рекомендации для Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая пройдет в Нью-Йорке в 2026 году.
  Советник-посланник Кунг Дык Хан, заместитель постоянного представителя Вьетнама в Женеве, выступает на второй сессии Подготовительного комитета Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Источник: ВИА  
Присутствовавший на мероприятии заместитель постоянного представителя Вьетнама в Женеве Кунг Дык Хан подтвердил последовательную политику Вьетнама по поддержке нераспространения ядерного оружия в направлении всеобщего и полного разоружения. Страна придает значение ключевой роли ДНЯО в усилиях по ликвидации и предотвращению распространения ядерного оружия, а также обеспечению права на мирное использование ядерной энергии.

Представив ряд предложений, Вьетнам призвал государства-члены продолжать усилия по обеспечению соблюдения и универсальности ДНЯО, сбалансированного и всеобъемлющего осуществления всех трех основных компонентов договора, а также существенного прогресса в области разоружения.

Страна подчеркнула усилия по обеспечению безопасности стран, не обладающих ядерным оружием, включая создание зон, свободных от ядерного оружия. Она призвала ядерные сверхдержавы присоединиться к зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (ЗСЯО).

Помимо мер по повышению эффективности соблюдения ДНЯО, Вьетнам также подтвердил важность международных соглашений, касающихся нераспространения и разоружения ядерного оружия, призвав страны принять участие и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия и вместе содействовать скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Кунг Дык Хан также подчеркнул активный и ответственный вклад Вьетнама в нераспространение и разоружение ядерного оружия, а также гарантии ядерной безопасности и безопасности в недавнем прошлом.

Вьетнам готов координировать свои действия с другими государствами-членами, чтобы продолжать вносить активный вклад в сессию по подготовке к Конференции 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО.


ВИА/ИЖВ

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