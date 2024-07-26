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Вьетнам вносит важные предложения по Договору о нераспространении ядерного оружия
Представив ряд предложений, Вьетнам призвал государства-члены продолжать усилия по обеспечению соблюдения и универсальности ДНЯО, сбалансированного и всеобъемлющего осуществления всех трех основных компонентов договора, а также существенного прогресса в области разоружения.
Страна подчеркнула усилия по обеспечению безопасности стран, не обладающих ядерным оружием, включая создание зон, свободных от ядерного оружия. Она призвала ядерные сверхдержавы присоединиться к зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (ЗСЯО).
Помимо мер по повышению эффективности соблюдения ДНЯО, Вьетнам также подтвердил важность международных соглашений, касающихся нераспространения и разоружения ядерного оружия, призвав страны принять участие и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия и вместе содействовать скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Кунг Дык Хан также подчеркнул активный и ответственный вклад Вьетнама в нераспространение и разоружение ядерного оружия, а также гарантии ядерной безопасности и безопасности в недавнем прошлом.
Вьетнам готов координировать свои действия с другими государствами-членами, чтобы продолжать вносить активный вклад в сессию по подготовке к Конференции 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО.