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Вьетнам вносит активный вклад в 51-ю сессию КПЧ ООН

Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, посол Ле Тхи Тует Май, внесла активный вклад в 51-ю сессию Совета ООН по правам человека (UNHRC), который завершился 7 октября после четырех недель работы.
  Посол Ле Тхи Тует Май, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации и других международных организациях в Женеве. Фото: Суан Хоанг/ВИА  
Выступая на дискуссионных сессиях, Ле Тхи Тует Май подчеркнула приоритеты и обязательства Вьетнама в его кандидатуре в СПЧ ООН на срок 2023–2025 годов, в соответствии с последовательными руководящими принципами и политикой Партии и государства, направленными на то, чтобы люди находились в центре развития, и были бенефиарами плодов этого процесса.

Посол также отметила усилия, обязательства и достижения Вьетнама, а также его способность внести свой вклад в международное сообщество в деле защиты и продвижения прав человека в мире, способствования диалога и сотрудничества в СПЧ ООН в объективном и конструктивном духе, в соответствии с направленностью ООН и общими интересами международного сообщества, такими как устойчивое развитие, реагирование на изменение климата, защита и продвижение прав уязвимых групп, гендерное равенство и прогресс женщин.

Вьетнам участвует в нескольких совместных выступлениях с другими странами в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Движении неприсоединения (ДНП), Международной организации франкоязычных стран и Группе единомышленников (LMG) для обсуждения общеприоритетных вопросам прав человека, а также активно участвует в консультациях и разработке проектов резолюций 51-й сессии.

Вьетнам выступил соавтором двух ежегодных резолюций о праве на развитие и укрепление технического сотрудничества и наращивание потенциала в области прав человека, тем самым способствуя продвижению приоритетов и интересов развивающихся стран в СПЧ ООН.

Активное участие Вьетнама в деятельности совета в последние годы, тот факт, что она является одной из трех ключевых стран, председательствующих в представлении ежегодной резолюции СПЧ ООН по правам человека и изменению климата, и его кандидатура в совет на срок 2023–2025 гг. демонстрируют политику страны, ориентированную на людей, с яркой усилиями и сильными обязательствами по поощрению и защите прав человека, особенно в год 45-летия членства Вьетнама в ООН (20 сентября 1977 г. - 2022 г.) .

Выборы новых членов СПЧ ООН на новый срок, кандидатом от которых является Вьетнам, состоятся на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 11 октября.

ВИА

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