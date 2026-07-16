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Вьетнам вносит активный вклад в развитие отношений между АСЕАН и ЕС
В ходе встречи заместитель министра Данг Хоанг Зянг высоко оценил позитивное развитие Стратегического партнёрства АСЕАН–ЕС в последнее время, подчеркнув, что ЕС стал одним из наиболее надёжных партнёров, оказывающих существенную поддержку процессу формирования Сообщества АСЕАН.
В условиях стремительных и сложных изменений международной и региональной обстановки заместитель министра отметил, что АСЕАН и ЕС, как две наиболее успешные региональные организации в мире, должны ещё больше укреплять координацию и сотрудничество, прежде всего в экономической и торговой сферах. Приоритетными направлениями должны стать цифровая экономика, энергетическая и продовольственная безопасность, образование и подготовка кадров, морское сотрудничество и морская безопасность, а также продвижение многосторонности и международного права.
Заместитель министра подтвердил, что Вьетнам, ставший первой страной АСЕАН, установившей Стратегическое партнёрство с ЕС, продолжит прилагать все усилия для дальнейшего развития отношений между АСЕАН и ЕС.
Со своей стороны посол ЕС при АСЕАН Суджиро Сим подтвердил, что Европейский союз неизменно придаёт большое значение отношениям с АСЕАН. Он выразил согласие с необходимостью дальнейшего развития достигнутых результатов, активизации политического диалога и расширения сотрудничества в приоритетных сферах, включая цифровую экономику и торговлю, энергетический переход, устойчивое развитие, образование и подготовку кадров.
В преддверии 50-летия установления партнёрских отношений между АСЕАН и ЕС, которое будет отмечаться в 2027 году, посол Сим выразил надежду, что стороны приложат ещё больше усилий для вывода сотрудничества на новый уровень в интересах развития каждой из сторон, а также мира и стабильности в регионе и во всём мире.
Подчеркнув особую роль Вьетнама как страны-координатора экономических отношений АСЕАН–ЕС, одной из трёх стран АСЕАН, подписавших соглашение о свободной торговле (ССТ) с ЕС, а также одной из двух стран АСЕАН, участвующих в Партнёрстве по справедливому энергетическому переходу (JETP), посол Сим выразил надежду, что Вьетнам и впредь будет активно играть свою роль и вносить значительный вклад в развитие отношений между АСЕАН и ЕС.
В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.