Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам вносит активный вклад в развитие отношений между АСЕАН и ЕС

14 июля в штаб-квартире Министерства иностранных дел заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг, глава SOM АСЕАН Вьетнама, принял посла Европейского союза (ЕС) при АСЕАН Суджиро Сима.
  Заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг принимает посла ЕС при АСЕАН. Фото: ВИА  
14 июля в штаб-квартире Министерства иностранных дел заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг, глава SOM АСЕАН Вьетнама, принял посла Европейского союза (ЕС) при АСЕАН Суджиро Сима.

В ходе встречи заместитель министра Данг Хоанг Зянг высоко оценил позитивное развитие Стратегического партнёрства АСЕАН–ЕС в последнее время, подчеркнув, что ЕС стал одним из наиболее надёжных партнёров, оказывающих существенную поддержку процессу формирования Сообщества АСЕАН.

В условиях стремительных и сложных изменений международной и региональной обстановки заместитель министра отметил, что АСЕАН и ЕС, как две наиболее успешные региональные организации в мире, должны ещё больше укреплять координацию и сотрудничество, прежде всего в экономической и торговой сферах. Приоритетными направлениями должны стать цифровая экономика, энергетическая и продовольственная безопасность, образование и подготовка кадров, морское сотрудничество и морская безопасность, а также продвижение многосторонности и международного права.

Заместитель министра подтвердил, что Вьетнам, ставший первой страной АСЕАН, установившей Стратегическое партнёрство с ЕС, продолжит прилагать все усилия для дальнейшего развития отношений между АСЕАН и ЕС.

Со своей стороны посол ЕС при АСЕАН Суджиро Сим подтвердил, что Европейский союз неизменно придаёт большое значение отношениям с АСЕАН. Он выразил согласие с необходимостью дальнейшего развития достигнутых результатов, активизации политического диалога и расширения сотрудничества в приоритетных сферах, включая цифровую экономику и торговлю, энергетический переход, устойчивое развитие, образование и подготовку кадров.

В преддверии 50-летия установления партнёрских отношений между АСЕАН и ЕС, которое будет отмечаться в 2027 году, посол Сим выразил надежду, что стороны приложат ещё больше усилий для вывода сотрудничества на новый уровень в интересах развития каждой из сторон, а также мира и стабильности в регионе и во всём мире.

Подчеркнув особую роль Вьетнама как страны-координатора экономических отношений АСЕАН–ЕС, одной из трёх стран АСЕАН, подписавших соглашение о свободной торговле (ССТ) с ЕС, а также одной из двух стран АСЕАН, участвующих в Партнёрстве по справедливому энергетическому переходу (JETP), посол Сим выразил надежду, что Вьетнам и впредь будет активно играть свою роль и вносить значительный вклад в развитие отношений между АСЕАН и ЕС.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек, Президент: Превратить Шонла в центр экологического сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и самобытного туризма

Генсек, Президент: Превратить Шонла в центр экологического сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и самобытного туризма

Генеральный секретарь, Президент государства особо подчеркнул необходимость избирательного развития промышленности, непосредственно связанного с конкурентными преимуществами региона и устранением существующих препятствий.
ПОДРОБНЕЕ

Top