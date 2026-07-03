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Вьетнам вносит активный вклад в работу заседания Группы экспертов ADMM+ по поддержанию мира
В заседании приняли участие представители 11 государств — членов АСЕАН, восьми государств-партнёров — Австралии, Индии, Китая, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, России и США, а также представители Секретариата АСЕАН и эксперты Организации Объединённых Наций (ООН) в области поддержания мира. Основное внимание в ходе обсуждений было уделено вопросам повышения готовности к развёртыванию сил, укрепления оперативной совместимости многонациональных контингентов, развития потенциала в сфере подготовки личного состава, а также подготовки к полевому учению (Field Training Exercise — FTX), которое планируется провести в конце 2026 года в Брунее-Даруссаламе.
В ходе тематических сессий вьетнамская делегация активно участвовала в обсуждениях, поделившись своими взглядами и практическим опытом участия в операциях ООН по поддержанию мира, особенно по вопросам реализации повестки «Женщины, мир и безопасность».
Делегация подчеркнула значительные результаты в расширении участия женщин-военнослужащих Вьетнама в миротворческих миссиях и в штаб-квартире ООН. Вьетнамские женщины-военнослужащие не только успешно выполняют профессиональные задачи, но и эффективно способствуют взаимодействию с местными общинами, защите гражданского населения, оказанию медицинской помощи и развитию гуманитарной деятельности в районах выполнения миссий.
Кроме того, вьетнамская делегация представила особенности и практический опыт подготовки, обучения, отбора и создания условий для расширения участия женщин-военнослужащих в операциях по поддержанию мира, тем самым содействуя эффективной реализации повестки ООН «Женщины, мир и безопасность», а также выполнению соответствующих обязательств АСЕАН в данной области.
Продолжая выполнять активную роль, которую Вьетнам совместно с Японией играл в качестве сопредседателя Группы экспертов ADMM+ по поддержанию мира в предыдущем цикле, глава вьетнамской делегации поделился накопленным опытом и практическими уроками организации совместных мероприятий, учений и профессиональных обменов между государствами-участниками, что способствует обеспечению преемственности и эффективности механизма сотрудничества ADMM+ в области поддержания мира.
Вьетнамская делегация также подтвердила готовность и далее оказывать поддержку и тесно взаимодействовать с Брунеем-Даруссаламом и Китаем как действующими сопредседателями Группы экспертов, прежде всего в подготовке и проведении заключительного полевого учения текущего цикла.
В рамках заседания участники также посетили район, где планируется проведение учения, с целью оценки состояния инфраструктуры, учебно-тренировочных полигонов и объектов подготовки, а также для доработки сценария, учебных задач, механизмов взаимодействия и вопросов обеспечения предстоящего многонационального учения.
На полях заседания вьетнамская делегация провела встречи с представителями Китая, России, Лаоса, Республики Корея и Японии, направленные на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в области операций ООН по поддержанию мира, прежде всего в сферах подготовки кадров, обучения, обмена опытом и повышения потенциала миротворческих сил.