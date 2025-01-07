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Вьетнам внимательно следит за вспышками пневмонии в Китае
Ранее, 16 декабря 2024 года, Департамент профилактической медицины выпустил официальную депешу № 1432/DP-DT для провинциальных и муниципальных департаментов здравоохранения с целью активной борьбы с инфекционными заболеваниями в зимне-весенний сезон.
По данным ведомства, 2 января 2025 года несколько зарубежных онлайн-платформ сообщили о вспышке в Китае многочисленных случаев метапневмовируса человека (hMPV). В сообщениях говорилось о том, что болезнь быстро распространяется и имеет симптомы, схожие с гриппом и COVID-19, что вызывает опасения по поводу еще одного потенциального кризиса здравоохранения после COVID-19, который также стал глобальной проблемой практически в тот же период времени в 2020 году.
Кроме того, в социальных сетях появились изображения переполненных больниц в Китае из-за вирусных инфекций, а также сообщения об объявлении чрезвычайных ситуаций и переполненных крематориях.
Получив эту информацию, Департамент профилактической медицины связался с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) (во Вьетнаме и Азиатско-Тихоокеанском регионе) и координационным центром Международных медико-санитарных правил (ММСП) в Китае - Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний.
На данный момент ВОЗ не предоставила официальной информации о вспышке заболевания в Китае, а также не проверила достоверность и легитимность новостей, распространяемых в СМИ и социальных сетях.
Департамент профилактической медицины заявил, что будет продолжать внимательно следить за вспышкой, вызванной вирусом в Китае, тесно сотрудничать с ВОЗ и координационным центром ММСП в Китае для обновления информации и активно предоставлять точную, всеобъемлющую информацию, предотвращая ненужную панику и обеспечивая бдительность и осторожность в текущий зимне-весенний период, который благоприятствует распространению респираторных патогенов.
Согласно результатам эпиднадзора за 52-ю неделю 2024 года, представленным Китайским центром контроля и профилактики заболеваний, в образцах, собранных в амбулаторных отделениях и отделениях неотложной помощи, были выявлены основные возбудители, включая вирусы гриппа, метапневмовирус человека (HMPV) и риновирус. В образцах, полученных от больных острыми респираторными инфекциями, требующими госпитализации, основными возбудителями были вирусы гриппа, Mycoplasma pneumoniae и HMPV.
В настоящее время в Китае наступила зима - обычное время для роста заболеваемости респираторными инфекциями. Основными возбудителями являются сезонные вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) у детей и HMPV.
По данным того же отчета о наблюдении, число случаев респираторных инфекций с гриппоподобными симптомами ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
4 января 2025 года Министерство иностранных дел Китая заявило, что продолжающиеся в стране респираторные инфекции являются типичным, а не необычным явлением в области общественного здравоохранения. В это время года в Китае часто наблюдается пик респираторных инфекций.