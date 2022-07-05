Вьетнам внес существенные предложения на 7-ой встрече министров иностранных дел Меконга и Ланьцана

4 июля 2022 г. в Багане, Мьянма, состоялась 7-я Встреча министров иностранных дел Меконга - Ланьцана (MLC) с участием стран Камбоджи - Китая, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Китая и Вьетнама. Министр иностранных дел Буй Тхань Шон возглавил вьетнамскую делегацию на конференции. Фото: ВИА

4 июля 2022 г. в Багане, Мьянма, состоялась 7-я Встреча министров иностранных дел Меконга - Ланьцана (MLC) с участием стран Камбоджи - Китая, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Китая и Вьетнама. Министр иностранных дел Буй Тхань Шон возглавил вьетнамскую делегацию на конференции.

Выступая на конференции, Буй Тхань Шон подтвердил важность и эффективный вклад Вьетнама в сотрудничество MLC, предложил четыре основные группы мер в постпандемический период, в том числе: (1) Сосредоточить внимание на сотрудничестве с целью восстановления экономики и укреплении устойчивости экономики, укреплении таможенного сотрудничества и содействии торговле, чтобы решить проблему перегруженности товаров, (2) Поддерживать страны-члены в адаптации к изменению климата и переходе к модели «зеленой» экономики (3) Содействовать сотрудничеству в управлении и устойчивом использовании водных ресурсов, особенно ускорить выполнение плана действий MLC по сотрудничеству в области водных ресурсов на период 2023-2023 гг. 2027 г., (4) Укрепить междичный обмен.

Конференция приняла совместный пресс-релиз и четыре совместных заявления об укреплении сельскохозяйственного сотрудничества, предотвращении стихийных бедствий, упрощении таможенных процедур и торговли и межцивилизационном обмене. Соответственно, сотрудничество MLC в ближайшем будущем будет сосредоточено на следующем содержании:

(1) Экономическое восстановление и развитие за счет расширения возможностей подключения, торговли, цифровой экономики, производственных мощностей, устойчивых цепочек поставок, упрощения процедур торговли и таможенного оформления.

(2) Управление стихийными бедствиями, охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата, устойчивое использование водных ресурсов.

(3) Укрепление здравоохранительной безопасности, особенно улучшение контроля и профилактики заболеваний, повышение квалификации медицинского персонала и развитие сотрудничества в области народной медицины.

(4) Межличный обмен посредством культурных мероприятий, туризма, средств массовой информации, спорта, образования и развития человеческих ресурсов.

Выступление Буй Тхань Шона было высоко оценено странами-участницами, воспринято и отражено в документах Конференции.

На встрече первоначально обсуждалась подготовка к 4-му саммиту MLC, который запланирован на 2022 год.

* В тот же день по случаю участия в конференции Буй Тхань Шон мел встречу с Государственным советником, Министром иностранных дел КНР Ван И.

На встрече обе стороны высоко оценили позитивное развитие вьетнамско-китайских отношений за последнее время, особенно поддержание регулярных обменов на высоком уровне и контактов в гибкой форме, а также торгово-экономическое сотрудничество и инвестиции, улучшение в товарообороте между двумя странами.

Что касается направления развития двусторонних отношений в ближайшее время, министр Буй Тхань Шон предложил обеим сторонам активно продвигать визиты и контакты на всех уровнях, ожидал, что Китай продолжит создавать благоприятные условия для экспорта вьетнамских товаров в Китай, особенно сельскохозяйственных и водных продуктов, и транзита вьетнамских товаров из Китая в третьи страны. Он попросил обе стороны поддерживать тесную координацию в предотвращении и борьбе с эпидемией Covid-19, способствовать скорейшему восстановлению коммерческих рейсов между двумя странами и ускорить соединение автомобильной и железнодорожной транспортной инфраструктуры.

Со своей стороны Ван И подтвердил, что китайская партия и правительство придают большое значение укреплению и развитию китайско-вьетнамского всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества, желая работать с Вьетнамом для укрепления политического доверия, углубления взаимовыгодного сотрудничества и надлежащего разрешения разногласий, подтверждая, что Китай готов координировать и продвигать обмены и контакты на высоком уровне в ближайшем будущем. По его словам Китай последовательно выступает за открытие рынка для импорта высококачественных товаров из стран региона, особенно из стран АСЕАН, придавая большое значение роли Вьетнама в глобальной цепочке поставок, желая координировать с Вьетнамом экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, обеспечивая стабильность глобальной цепочки поставок.

Что касается вопроса о Восточном море, Буй Тхань Шон предложил обеим сторонам хорошо выполнять соглашения и общие представления на высоком уровне, взаимно уважать законные интересы в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций о морском праве 1982 года, полностью и эффективно внедрить DOC и стремиться к скорейшему достижению существенного и эффективного COC в соответствии с международным правом, совместно поддерживать мир и стабильность в Восточном море. Министр иностранных дел Китая подтвердил, что Китай желает урегулировать споры путем диалога и консультаций, готов работать с АСЕАН, чтобы хорошо реализовать DOC, вскоре достичь COC и поддерживать мир, стабильность и свободу судоходства.

Стороны также обсудили ряд международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.