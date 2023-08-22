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НОВОСТИ

Вьетнам внес комментарии в направления экономического сотрудничества между АСЕАН и партнерами

21 августа в рамках 55-й встречи министров экономики стран АСЕАН (АЕМ), прошли Консультативные встречи министров экономики между АСЕАН и партнерами и конференция на уровне министров Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) в городе Семаранг, Индонезия. По сообщению корреспондента ВИА в Индонезии, на консультативной встрече АСЕАН и торгового представителя США страны отметили прогресс в реализации Плана работы по реализации Рамочного соглашения АСЕАН о торговле и инвестициях и США (TIFA) и Инициативы расширенного экономического сотрудничества (E3).

Что касается сотрудничества между АСЕАН и Китаем, министры согласились принять инициативу Китая по укреплению двустороннего сотрудничества в области электронной торговли с целью развития делового сотрудничества ММСП, наращивания потенциала и обмена опытом, а также содействия трансграничной электронной торговле. Министры также обсудили переговорную ситуацию по обновлению Соглашения о свободной торговле между АСЕАН и Китаем для достижения основной цели завершения переговоров в 2024 году.

С Россией министры отметили ход реализации программы сотрудничества между АСЕАН и Евразийской экономической комиссией на период 2020-2025 гг., а также реализацию Дорожной карты и Программы торгово-инвестиционного сотрудничества АСЕАН - Россия на период 2021 г. -2025г., ориентируясь на такие области, как бизнес и промышленность, микро-, малые и средние предприятия; наука, технология и инновации; интеллектуальная собственность; изменение климата; энергия; перевозка…

В кулуарах конференции страны также стали свидетелями церемонии подписания второго Протокола о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле АСЕАН – Австралия – Новая Зеландия между четырьмя странами Индонезией (председатель АСЕАН 2023 г.), Брунеем (страна, координирующая экономические отношения АСЕАН - Австралия - Новая Зеландия), Австралия и Новая Зеландия. Ожидается, что остальные страны подпишут по очереди после завершения своих внутренних процедур.

Участвуя в дискуссиях на вышеупомянутых конференциях, Вьетнам активно вносил идеи о направлении экономического сотрудничества между АСЕАН и ее внеАСЕАНовскими партнерами в ближайшее время, чтобы добиться практических выгод для Вьетнама, в частности и АСЕАН в целом, в виде укрепления региональных цепочек поставок и устойчивого экономического развития.

ВИА/ИЖВ

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