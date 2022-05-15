Вьетнам внес важный вклад в успех специального саммита АСЕАН-США

Специальный саммит АСЕАН-США, который состоялся 12-13 мая в Вашингтоне, округ Колумбия, был успешным во многих аспектах. По этому случаю, заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок дал интервью прессе.

По словам заместителя министра Ха Ким Нгока, как следует из названия, этот специальный саммит АСЕАН-США имеет особое значение.

Во-первых, саммит ознаменовал собой 45-летнюю годовщину диалоговых отношений АСЕАН-США, он состоялся сразу после 5-летнего перерыва, демонстрируя решимость и большие усилия США, и в то же время ярко показывает, что как АСЕАН, так и Соединенные Штаты придают большое значение и твердую приверженность, желание развитию этого партнерства. Мероприятие также дало лидерам двух сторон возможность отметить направления для повышения партнерства, способствуя миру, стабильности и развитию в каждой стороне, в регионе и во всем мире.

Во-вторых, впервые состоялись обмены и встречи между лидерами стран АСЕАН и лидерами парламента, вице-президентом, министрами в администрации Байдена, крупными предприятиями и корпорациями США. Это показывает, что все круги США придают большое значение, твердую приверженность и поддержку развитию отношений между АСЕАН и США.

Выдающимся итогом саммита стало принятие Заявления о совместном видении АСЕАН и США, в котором лидеры АСЕАН и США полностью согласовали некоторые следующие основные направления:

Прежде всего, обе стороны подтвердили свою приверженность установлению всеобъемлющего стратегического партнерства между АСЕАН и Соединенными Штатами, которое будет содержательным, эффективным и взаимовыгодным, открывая новую эру в сотрудничестве между АСЕАН и Соединенными Штатами.

Затем приоритет отдается стабилизации цепочек поставок, морскому сотрудничеству, безопасности в области здравоохранения, образованию, развитию людских ресурсов, науке, инновационным и творческим технологиям, продвижению цифровой трансформации и реагированию на изменения климата, энергетическому переходу, зеленому и устойчивому развития и т. д. По этому случаю, президент США Байден объявил об инициативном пакете на сумму более 150 млн. долл. США, создав важную основу и предпосылку для поощрения и поддержки привлечения многих миллиардов долларов инвестиций из частного сектора в области сотрудничества, представляющие интересы и выгоды для обеих сторон.

В-третьих, обе стороны подтвердили важность придавать большое значение положению и ролям друг друга. Президент Байден вновь подтвердил свою приверженность поддержке и уважению центральной роли АСЕАН, рассчитывая на сотрудничество с АСЕАН, чтобы поднять партнерство на новый уровень, объединив усилия для эффективного решения вызовов, возникающих в регионе. Со своей стороны, АСЕАН продолжает рассматривать США как своего ведущего важного партнера и желает, чтобы США продолжали активно участвовать, эффективно вносить вклад в региональное сотрудничество, способствуя поддержанию мира, безопасности и процветания в соответствии с международным правом.

В-четвертых, саммит также уделил время обсуждению региональных и глобальных вопросов, согласившись приложить усилия для обеспечения мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации в регионе, включая Восточное море, мирного урегулирования споров, в соответствии с международным правом и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. (UNCLOS), способствуя созданию благоприятной среды для скорейшего видения переговоров, а также заключения эффективного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая UNCLOS 1982 г.

Что касается участия и вклада вьетнамской делегации в специальный саммит АСЕАН-США, заместитель министра Ха Ким Нгок подчеркнул, что высокопоставленная делегация Вьетнама во главе с премьер-министром Фам Минь Тьинем проактивно, активно, вносила важный и ответственный вклад в общий успех специальной саммит АСЕАН-США как в дискуссиях, так и в разработке документов. Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие и выступил на всех мероприятиях в рамках специального саммита, поделился своими взглядами на направления развития отношений АСЕАН-США, международную и региональную ситуации, за что получил высокую оценку от других стран.

Что касается будущего сотрудничества, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что, во-первых, обеспечение мира и поддержание стабильности должны считаться главными задачами. Странам необходимо объединять совместные усилия, чтобы сотрудничать, разделять ответственность, контролировать разногласия, поддерживать верховенство закона и вносить свой вклад в реализацию мира во всем мире, стабильности, процветания и развития.

АСЕАН, США и другие партнеры должны прилагать усилия для поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации в Восточном море в духе соблюдения международного права, сдержанности, неприменения силы, недопущения односторонних действий, еще больше усложняющих ситуацию, не подрывать доверие между народами, мирно разрешать споры на основе международного права, в том числе UNCLOS 1982 г., и в то же время ускорить переговоры для достижения содержательного и эффективного COC в соответствии с международным правом и UNCLOS 1982 г.

Соединенные Штаты, как и другие крупные страны и партнеры, поддерживают центральную роль АСЕАН и координируют усилия по укреплению и усилению рамок сотрудничества под председательством АСЕАН; ведут содержательный, эффективный диалог и всесторонние консультации с АСЕАН в духе искренности, доверия, ответственности и поддерживания верховенства закона.

Во-вторых, важно уделять приоритет восстановлению торговых и инвестиционных потоков. Вьетнам окажет наилучшую поддержку американским инвесторам и предприятиям в быстром расширении своего бизнеса во Вьетнаме, который соединит их с потенциальным рынком АСЕАН. Вьетнам обратился к Соединенным Штатам с просьбой поддержать АСЕАН в зеленом и устойчивом развитии, экономической реструктуризации, цифровой трансформации, развитии возобновляемых и экологически чистых источников энергии, ускорении всестороннего и устойчивого восстановления; возлагая надежду на то, что США будут содействовать сотрудничеству в рамках партнерства США и реки Меконг, способствуя обеспечению гармоничного, справедливого и устойчивого развития региона.

В-третьих, была отмечена необходимость глобального подхода к решению глобальных проблем. АСЕАН выразила надежду, что США будут продолжать сотрудничать и поддерживать страны АСЕАН в обеспечении безопасности системы здравоохранения и повышении его потенциала, обмене опытом, передаче технологий производства вакцин и эффективном реагировании на вызовы нетрадиционной безопасности, изменении климата, охране окружающей среды, цифровой трансформации, цифровой трансформации энергетической отрасли, зеленом и устойчивом экономическом развитии…