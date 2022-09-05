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НОВОСТИ

Вьетнам внёс активный вклад в повестку дня Конференции Совета по образованию АСЕАН+1

Ожидается, что очередная конференция будет проводиться в Малайзии
  Фото: VOV  

3 и 4 сентября в Джакарте состоялась 36-я конференция Совета по образованию АСЕАН+1 на тему «Постпандемическое восстановление: Постпандемическое образование в цифровом мире» с участием более 600 членов Профсоюзов образования, профсоюзов преподавателей и Ассоциации учителей стран-членов АСЕАН и Республики Корея.

На конференции представитель профсоюза образования Вьетнама выступил с докладом на тему «Образование Вьетнама во время пандемии: Барьеры и меры по улучшению качества образования в постпандемический период». В частности, вклад вьетнамской делегации в разработку итогового заявления конференции получил высокую оценку её участников.  

Конференцию Совета по образованию АСЕАН+1 проводят по очереди его страны-члены. Ожидается, что очередная конференция будет проводиться в Малайзии


VOV/VNA

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