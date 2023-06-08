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Вьетнам внесет предложения на заседании Совета министров ОЭСР в 2023 году
Министр Шон присутствовал на мероприятии в качестве представителя Вьетнама – сопредседателя Региональной программы ОЭСР по Юго-Восточной Азии по приглашению Генерального секретаря ОЭСР Матиаса Кормана и министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.
Встреча, посвященная теме «Обеспечение устойчивого будущего: общие ценности и глобальное партнерство», является самым важным мероприятием ОЭСР в 2023 году, в котором принимают участие министры государств - членов ОЭСР и стран-гостей, а также руководители Европейской комиссии и многих международных организаций.
Выступая на мероприятии, вьетнамский чиновник подчеркнул, что устойчивый и инклюзивный рост обеспечивается только при применении глобального и всеобъемлющего подхода, ориентированного на людей.
Странам следует продолжать создавать новые стимулы для роста, одновременно расширяя применение технологий и инноваций для создания более экологичной, чистой и разумной экосистемы. Этот процесс должен осуществляться согласованным и гармоничным образом, от нормативных актов и политики до аппарата, от инфраструктуры до технологий, от финансовых инвестиций до подготовки кадров, чтобы гарантировать, что никто или ни одна страна не останется в стороне, отметил Буй Тхань Шон.
Выдвинув несколько важных предложений, Буй Тхань Шон сказал, что, во-первых, ОЭСР и страны должны усилить координацию политики, минимизировать барьеры, защитить торговлю и инвестиции и построить бесперебойную глобальную торговую систему, основанную на законе, свободе, равенстве, прозрачности и инклюзивности, в центре которой находится Всемирная торговая организация (ВТО).
Во-вторых, как орган, дающий рекомендации по вопросам политики и устанавливающий глобальные стандарты, ОЭСР должна расширять диалог с развивающимися странами и учитывать условия и точки зрения стран, не входящих в блок, в процессе разработки своей политики и глобальных стандартов.
И в-третьих, организация должна помочь развивающимся странам повысить их конкурентоспособность, закрепиться в глобальных цепочках создания стоимости, эффективно адаптироваться к изменениям глобальной политики, таким как глобальный минимальный корпоративный подоходный налог и налог на выбросы углекислого газа, сократить цифровой и технологический разрыв и задействовать потенциал работающих женщин и предприятий малого и среднего бизнеса.
Он подчеркнул, что в качестве сопредседателя Региональной программы ОЭСР по Юго-Восточной Азии Вьетнам продолжит вносить активный и ответственный вклад в усилия по решению региональных и глобальных проблем.
В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между странами Юго-Восточной Азии и ОЭСР Вьетнам примет у себя второй министерский форум ОЭСР - Юго-Восточная Азия в октябре этого года. Эта инициатива была одобрена на заседании Совета министров ОЭСР.
На этом мероприятии ОЭСР пришла к выводу, что Азия станет движущей силой роста и ярким пятном мировой экономики в 2023 и 2024 годах.
Страны-члены подтвердили, что они придают большое значение роли Индо-Тихоокеанского региона, а Юго-Восточная Азия является одним из главных приоритетов ОЭСР. Участники совещания договорились усилить координацию со странами Юго-Восточной Азии и их поддержку для поддержания тенденции роста и дальнейшего приближения к стандартам и нормативным актам ОЭСР.
В рамках встречи вьетнамская делегация также приняла участие во многих других важных мероприятиях, включая глобальный форум по технологиям и семинар по изменениям в глобальной налоговой политике.