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Вьетнам включен в список будущих ключевых направлений для южнокорейских компаний
Корейская ассоциация международной торговли (KITA) с 10 по 30 августа провела исследование спроса на зарубежный бизнес для 906 конгломератов и компаний. Результаты показали, что, помимо США, занимающих первое место, фокус деловых операций корейских компаний за рубежом сместился с Китая и Японии на развивающиеся рынки, такие как Вьетнам и Индия.
Что касается выбора стран в качестве важных будущих направлений бизнеса, то первое место по этому показателю заняли США - 22,9%, далее следуют Вьетнам - 8,7%, Индия - 7,3%, Китай - 7,0%, Япония - 5,2%, Германия - 4,1%, Индонезия - 3,8% и Саудовская Аравия - 3,1%.
Опрос также показал, что компании со значительными экспортными возможностями рассматривают Индию в качестве будущего направления бизнеса, а компании со средними экспортными возможностями выбирают Вьетнам и Китай.
Среди компаний с экспортным потенциалом более 10 млн долларов США США занимают первое место в рейтинге будущих направлений бизнеса - 27,3%, Индия - 8,4%, Вьетнам - 8,2%, Япония - 5,1%, Китай - 4,5%.
Для тех, чей экспортный потенциал не превышает 10 млн долларов США, приоритет отдается США - 20,5%, Вьетнаму - 9,6%, Китаю - 9,1% и Индии - 7,1%.