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НОВОСТИ

Вьетнам видит улучшения в привлечении ПИИ

Политика привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнаме значительно улучшилась, поскольку иностранным инвесторам теперь разрешено вкладывать капитал практически во все сферы, сказал один из бизнесменов. Политика привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнаме значительно улучшилась, поскольку иностранным инвесторам теперь разрешено вкладывать капитал практически во все сферы, сказал один из бизнесменов.

Энн Хьюинь, председатель инвестиционной компании 3SI Inc, базирующейся в Вирджинии, США, сообщила Вьетнамскому информационному агентству (ВИA), что инфраструктура Вьетнама была модернизирована, а административные процедуры упрощены.

Североамериканские инвесторы заинтересованы в развивающихся рынках, особенно во Вьетнаме, в таких областях, как высокие технологии и производство электромобилей, сказала она, отметив, что они хотят узнать о стимулах, ориентации и инфраструктуре страны.

Говоря о сотрудничестве между Вьетнамом и США, Хьюинь отметил, что оно расширяется и плодотворно развивается, начиная с экономики, инвестиций и торговли и заканчивая национальной обороной и безопасностью, сельским хозяйством, туризмом, образованием и урегулированием последствий войны.

Она, однако, указала на препятствия для иностранных инвесторов в отношении политики и лицензирования инвестиций, выразив надежду на дальнейшее реформирование административных процедур для облегчения деятельности иностранных предприятий.

В этом году объем ПИИ, направленных во Вьетнам, достиг 8,9 млрд. долл. США, причем объем нового капитала резко возрос после небольшого снижения в первые три месяца.

По данным Агентства иностранных инвестиций (FIA) при Министерстве планирования и инвестиций, инвестиционные лицензии получили 750 новых проектов на сумму более 4,1 млрд. долл. США, что на 65,2% и 11,1% больше в годовом исчислении.

В общей сложности 386 проектов пополнили свой капитал на общую сумму 1,66 млрд. долларов США, что на 19,5% больше по количеству и на 68,6% меньше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост, несмотря на сопутствующее снижение, отражает уверенность инвесторов в деловом климате Вьетнама и их решения о расширении существующих проектов.

Также за четыре месяца иностранные инвесторы совершили 1.044 сделки по внесению капитала и покупке акций, при этом их вложенный капитал превысил 3,1 млрд. долл. США, что на 70,4% больше, чем в прошлом году. Они инвестировали в 18 секторов экономики, в основном в перерабатывающую и обрабатывающую промышленность, вложив более 5,1 млрд. долл. США, или 57,8% от общего объема инвестиций.

Число стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам за этот период, составило 77. Сингапур занял лидирующую позицию, вложив в рынок около 2,2 млрд. долл. США, за ним следует Япония с почти 2 млрд. долл. США и Китай с 752 млн. долл. США./.

Число стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам в этот период, составило 77. Лидером стал Сингапур, вливший в рынок почти 2,2 миллиарда долларов США, за ним следуют Япония с почти 2 миллиардами долларов США и Китай с 752 миллионами долларов США 

ИЖВ/ВИА

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