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Вьетнам видит улучшения в привлечении ПИИ
Энн Хьюинь, председатель инвестиционной компании 3SI Inc, базирующейся в Вирджинии, США, сообщила Вьетнамскому информационному агентству (ВИA), что инфраструктура Вьетнама была модернизирована, а административные процедуры упрощены.
Североамериканские инвесторы заинтересованы в развивающихся рынках, особенно во Вьетнаме, в таких областях, как высокие технологии и производство электромобилей, сказала она, отметив, что они хотят узнать о стимулах, ориентации и инфраструктуре страны.
Говоря о сотрудничестве между Вьетнамом и США, Хьюинь отметил, что оно расширяется и плодотворно развивается, начиная с экономики, инвестиций и торговли и заканчивая национальной обороной и безопасностью, сельским хозяйством, туризмом, образованием и урегулированием последствий войны.
Она, однако, указала на препятствия для иностранных инвесторов в отношении политики и лицензирования инвестиций, выразив надежду на дальнейшее реформирование административных процедур для облегчения деятельности иностранных предприятий.
В этом году объем ПИИ, направленных во Вьетнам, достиг 8,9 млрд. долл. США, причем объем нового капитала резко возрос после небольшого снижения в первые три месяца.
По данным Агентства иностранных инвестиций (FIA) при Министерстве планирования и инвестиций, инвестиционные лицензии получили 750 новых проектов на сумму более 4,1 млрд. долл. США, что на 65,2% и 11,1% больше в годовом исчислении.
В общей сложности 386 проектов пополнили свой капитал на общую сумму 1,66 млрд. долларов США, что на 19,5% больше по количеству и на 68,6% меньше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост, несмотря на сопутствующее снижение, отражает уверенность инвесторов в деловом климате Вьетнама и их решения о расширении существующих проектов.
Также за четыре месяца иностранные инвесторы совершили 1.044 сделки по внесению капитала и покупке акций, при этом их вложенный капитал превысил 3,1 млрд. долл. США, что на 70,4% больше, чем в прошлом году. Они инвестировали в 18 секторов экономики, в основном в перерабатывающую и обрабатывающую промышленность, вложив более 5,1 млрд. долл. США, или 57,8% от общего объема инвестиций.
Число стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам за этот период, составило 77. Сингапур занял лидирующую позицию, вложив в рынок около 2,2 млрд. долл. США, за ним следует Япония с почти 2 млрд. долл. США и Китай с 752 млн. долл. США./.
Число стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам в этот период, составило 77. Лидером стал Сингапур, вливший в рынок почти 2,2 миллиарда долларов США, за ним следуют Япония с почти 2 миллиардами долларов США и Китай с 752 миллионами долларов США