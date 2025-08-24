НОВОСТИ
Вьетнам видит возможности для увеличения экспорта специй
По словам председателя Вьетнамской ассоциации перца и пряностей Хоанг Тхи Лиен, за первые семь месяцев 2025 года страна экспортировала 145 046 тонн перца на сумму 988 миллионов долларов. В то время как объем экспорта снизился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, стоимость выросла на 29,3% благодаря более высоким средним ценам. Цена черного перца составила 6 713 долларов за тонну, что на 47% больше, в то время как цена белого перца достигла 8 756 долларов за тонну, что на 41,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это самый высокий уровень цен за последние годы, что отражает восстановление мирового рынка перца и успехи Вьетнама в повышении качества и добавленной стоимости по всей производственной цепочке.
Что касается корицы, то за отчетный период Вьетнам отгрузил 73 080 тонн на сумму 187,5 млн долларов США, что на 34,9% больше по объему и на 21,6% по стоимости в годовом исчислении. Экспорт бадьяна также достиг 9 276 тонн, заработав 35,7 млн долларов США.
Основными рынками экспорта специй в страну являются США, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и ЕС. Перец остается ведущей статьей экспорта, и ожидается, что в 2024 году выручка от его продажи превысит 1,32 миллиарда долларов. В настоящее время крупнейшим покупателем являются США, которые за первые семь месяцев импортировали 30 890 тонн, что составляет 21,3% от общего объема экспорта Вьетнама.
Помимо традиционных направлений, Великобритания стала перспективным рынком сбыта. Статистика Министерства промышленности и торговли показывает, что за первые четыре месяца 2025 года Вьетнам был крупнейшим поставщиком перца в Великобританию, на его долю приходилось почти 60% объема импорта и более 62% стоимости импорта. Вьетнамский перец имеет преимущество на этом рынке благодаря обильному предложению, конкурентоспособным ценам и благоприятной торговой политике, что позволяет ему удовлетворять крупные заказы британских розничных сетей.
Тем не менее, отрасль по-прежнему сталкивается с жесткой конкуренцией. В Китае вьетнамский перец вынужден конкурировать по цене с индонезийскими продуктами, в то время как в Индии существенными конкурентами являются поставки из Шри-Ланки и Бразилии.
Это требует от вьетнамских экспортеров применения гибких стратегий ценообразования и корректировки графиков поставок в соответствии с меняющимся спросом.
Фан Минь Тхонг, председатель правления акционерного общества Phuc Sinh, отметил, что мировые импортеры уделяют все большее внимание безопасности и качеству пищевых продуктов. Предпочтение потребителей отдается натуральным продуктам, не содержащим добавок, сертифицированным органическим продуктам, которые можно отследить. На протяжении многих лет компания Phuc Sinh внедряет устойчивое выращивание перца в партнерстве с фермерами, ежегодно проводя обучение международным стандартам. В результате ее продукция экспортируется в основном в США, на один из самых требовательных рынков.
В перспективе Вьетнамская ассоциация перца и специй планирует запустить программы содействия торговле на национальном уровне, включая деловые обмены в Германии и Нидерландах. Она также будет координировать обучение методам ведения устойчивого сельского хозяйства, пилотные проекты по пересадке перца в ключевых провинциях и разрабатывать цифровую карту специй. В то же время ассоциация будет отслеживать такие вопросы, как налог на добавленную стоимость, сертификация происхождения, взаимные тарифы и требования к безопасности пищевых продуктов, чтобы лучше поддерживать предприятия в наращивании производства и экспорта.