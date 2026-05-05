Вьетнам вводит единый комплект учебников с 2026–2027 учебного года
Заместитель министра образования и подготовки кадров Фам Нгок Тхыонг отметил, что данная задача реализуется в соответствии с Резолюцией № 71 Политбюро (от 22 августа 2025 года) и Резолюцией № 281 Правительства (от 15 сентября 2025 года), в которых чётко определено требование о введении единого комплекта учебников для общего использования и переходе к бесплатному обеспечению учебниками к 2030 году.
По словам заместителя министра, в настоящее время образовательная система реализует программу с тремя комплектами учебников в рамках политики социализации, включая: «Воздушный змей»; «Горизонт творчества»; «Связь знаний с жизнью».
В условиях необходимости введения единого комплекта учебников с 2026–2027 учебного года Министерство образования и подготовки кадров отметило невозможность разработки нового комплекта в короткие сроки, поскольку на это требуется от 2 до 3 лет. В связи с этим было создано исследовательское подразделение, проведены консультации с местными органами власти и экспертами, а также разработаны критерии отбора.
На этой основе Министерство образования и подготовки кадров приняло решение выбрать один из трёх действующих комплектов учебников. В результате был выбран комплект «Связь знаний с жизнью», изданный Издательством образования Вьетнама, который станет единым комплектом учебников по всей стране. Данное решение было утверждено министром образования и подготовки кадров 26 декабря 2025 года, что обеспечивает достаточное время для подготовки к новому учебному году.
Министерство поручило скорректировать содержание учебников в связи с внедрением двухуровневой модели местной администрации с 1 июля 2025 года, особенно по таким предметам, как история, география и гражданское образование, в соответствии с изменениями административных границ и практическими требованиями.
В связи с корректировкой образовательной программы и структуры предметов, по словам Фам Нгок Тхыонга, согласно международной практике, образовательные программы обычно сохраняют стабильность в течение 10–15 лет. Тем не менее Министерство регулярно проводит их пересмотр и обновление в соответствии с практическими требованиями.
В дальнейшем корректировка программ будет направлена на усиление содержания в области науки, технологий, инноваций, STEM-образования, цифровой трансформации и искусственного интеллекта, а также на развитие жизненных навыков, культуры и искусства у учащихся. При этом ключевым фактором реформы образования является не только обновление программ и учебников, но и изменение методов преподавания, контроля и оценки, особенно развитие способности учащихся к самостоятельному обучению.
По словам заместителя министра, введение единого комплекта учебников не означает жёсткого обучения по одному учебнику. Учебники являются лишь учебным материалом, а преподаватели и учащиеся могут использовать дополнительные источники для расширения знаний, что соответствует переходу от передачи знаний к развитию компетенций.
Сфера образования ставит цель эффективно внедрить использование единого комплекта учебников по всей стране уже с 2026–2027 учебного года, способствуя повышению качества образования и подготовки кадров в новый период. Основной задачей является обеспечение компактной и оптимизированной программы, снижения учебной нагрузки при одновременном развитии качеств и компетенций учащихся.