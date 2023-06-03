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Вьетнам - важный экономический и стратегический партнер Австралии
*Эндрю Голедзиновский: В 2023 году две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений. Австралия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом после подписания Парижского соглашения в 1973 г. Этот визит является не только возможностью для оглядывания на достижения сотрудничества за 50 лет, с размышлением о следующих 50 лет, это также первый визит премьер-министра Энтони Альбанезе во Вьетнам.
Правительство г-на Альбанезе, избранное год назад, взяло на себя обязательство укреплять сотрудничество с Юго-Восточной Азией, особенно с Вьетнамом. Поэтому я думаю, что в рамках визита руководители сделают переоценку всех направлений сотрудничества между Вьетнамом и Австралией, обсудят возможность поднять отношения между двумя странами на новый уровень.
*Корреспондент: Какой вклад внесет визит в двухсторонние отношения, особенно в дорожную карту, направленную на повышение уровня отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства, изложенную лидерами двух стран?
*Эндрю Голедзиновски: Вьетнам и Австралия в настоящее время являются стратегическими партнерами по трем направлениям: экономическое сотрудничество, включая торговлю и инвестиции; знания и инновации, образование и университетская система; обороны и стратегического сотрудничества. Я думаю, что лидеры двух сторон обсудят эти области, чтобы способствовать сотрудничеству для дальнейшего развития в каждой из этих областей. Вьетнам хочет добавить четвертый столп, поскольку две страны движутся к всеобъемлющему стратегическому партнерству. Это сотрудничество в области энергетической трансформации и реагирования на изменение климата. Я надеюсь, что этот четвертый столп будет обсуждаться на всех встречах между премьер-министром Альбанезе и высшим руководством Вьетнама во время визита.
*Корреспондент: Вьетнам становится все более важным экономическим и стратегическим партнером Австралии по сотрудничеству в Юго-Восточной Азии, области, на которой сосредоточено внимание правительства премьер-министра Албанезе. Итак, какие направления будет использовать Австралия в ближайшее время для дальнейшего укрепления отношений?
*Эндрю Голедзиновски: Вьетнам является очень важным экономическим партнером Австралии. В 2023 году Вьетнам стал 15-м по численности населения в мире, самой быстрорастущей экономикой в Азии. Экономическое сотрудничество между Австралией и Вьетнамом развивалось достаточно быстро. В последние годы Австралия стала вторым по величине торговым партнером Вьетнама.
До этого Австралия была одним из первых инвесторов во Вьетнаме. Страна открыла во Вьетнаме первый иностранный банк, первую международную юридическую фирму и первый международный университет. Мы помогаем Вьетнаму построить линию электропередачи 500 кВ Север-Юг, первый маршрут оптоволоконного кабеля из Вьетнама в мир. Это также области, в которых Австралия может и дальше продвигать в двустороннем сотрудничестве.
Одной из областей, в которой я особенно хотел бы видеть дальнейшее развитие, является образование. Я имел дискуссию с министром образования и обучения Вьетнама и заявил, что за последние 23 года открыт только один филиал австралийского университета во Вьетнаме - Университета RMIT - этого мало. Я надеюсь, что смогу более тесно сотрудничать с вьетнамскими органами образования, чтобы создать рамки сотрудничества, которые позволят открывать больше австралийских международных университетов во Вьетнаме.
*Корреспондент: По вашему мнению, каковы основные моменты сотрудничества между Вьетнамом и Австралией в области обороны? Каковы будущие направления сотрудничества в этой области для обеспечения безопасности на море, расширения обмена информацией и повышения потенциала правоохранительных органов на море между двумя странами?
*Эндрю Голедзиновски: Вьетнам и Австралия в настоящее время сотрудничают в ряде областей, особенно в миротворческих операциях. В ближайшее время миротворческие силы Вьетнама продолжат выполнять миссии в Африке. Австралия активно поддерживала вьетнамскую сторону в этом процессе. Самое главное, обе стороны ведут эффективный диалог по многим вопросам, таким как Восточное море, суверенитет, территориальная целостность и право. Обе наши страны решительно поддерживают Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года.
До визита во Вьетнам премьер-министр Альбанезе посетит Сингапур и выступит с программной речью на Шангри-ла-Диалог — самом важном стратегическом форуме в Азии. Надеюсь, что вьетнамское правительство обратит внимание и прислушается к сообщениям Австралии, и обе стороны придут к твердому консенсусу. Потому что, как я уже сказал, у нас много общих взглядов на эти вопросы.
*Корреспондент: Вы только что упомянул о реагировании на изменение климата и энергетическом переходе - одном из следующих столпов в отношениях между нашими двумя странами. Так каких же новых шагов сотрудничества можно ожидать во время визита премьер-министра Энтони Альбанезе?
*Эндрю Голедзиновски: Вьетнам и Австралия имеют некоторые сходства. Несмотря на разные географические особенности, две страны уделяют особое внимание выбросам углерода. Оба взяли на себя амбициозные обязательства по обезуглероживанию экономического развития. Поэтому то, как эта цель будет реализована, очень важно для обеспечения того, чтобы экономики двух стран продолжали расти.
В настоящее время Австралия инвестирует в ветроэнергетику во Вьетнаме. Мы работаем с Vinfast Group для поддержки распространения сети зарядных станций по всей стране. Зеленые автобусы, которые вы видите в Ханое, — это проект, в котором участвует Австралия. Таким образом, можно сказать, что две страны эффективно сотрудничают, но можем сделать гораздо больше. Я ожидаю, что премьер-министр Альбанезе сделает несколько важных заявлений по этим вопросам во время своего визита во Вьетнам.
*Корреспондент: Искренне благодарю за интервью.