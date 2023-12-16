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Вьетнам - важный партнер японской дипломатии
Япония приветствует поездку премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в Японию для участия в саммите и надеется на укрепление сотрудничества с Вьетнамом для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства в ближайшее время, сказал посол.
Он подчеркнул, что запланированные переговоры между премьер-министрами Японии и Вьетнама во время визита премьер-министра Фам Минь Тьиня станут первыми после того, как в ходе официального визита президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Японию в ноябре двусторонние отношения были переведены во Всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.
По его словам, высокопоставленные руководители двух стран обсудят важные мероприятия по дальнейшему углублению двусторонних отношений во всех областях, включая экономику, на основе нового партнерства.
Говоря о связях Японии и АСЕАН, дипломат отметил, что за последние 50 лет Япония сопровождала страны-члены АСЕАН, особенно Вьетнам, в процессе развития и интеграции этого блока. По его словам, Япония поддерживает рост региона АСЕАН посредством программ сотрудничества в различных областях.
Япония и АСЕАН являются важными торговыми и инвестиционными партнерами, подчеркнул он, отметив, что в последние годы Япония не только объединила впечатляющий рост АСЕАН с японской экономикой, но и предоставила ассоциации продукты, услуги и возможности трудоустройства, способствуя росту стран - членов АСЕАН.
Японию и АСЕАН связывает искренняя, доверительная и сердечная дружба, которая выходит за рамки развития и экономического сотрудничества, а также обменов между людьми в различных областях, заявил дипломат.
Он подчеркнул, что Япония и АСЕАН поддерживали друг друга в самые трудные времена, такие как разрушительное цунами на востоке Японии или пандемия COVID-19, и относились друг к другу как искренние друзья в духе "от сердца к сердцу".
Говоря об основном содержании юбилейного саммита, посвященного 50-летию дружбы и сотрудничества между АСЕАН и Японией, японский посол отметил, что в ходе мероприятия премьер-министр Японии Кисида Фумио и лидеры стран АСЕАН наметят ориентиры для развития партнерства между Японией и АСЕАН. Это будет основано на фундаменте отношений сотрудничества и доверия, сложившихся за последние 50 лет. Они обсудят возникающие вопросы, такие как реагирование на изменение климата.
Япония надеется, что в ходе дискуссий обе стороны выработают новое видение будущего и конкретные действия, которые будут отражены в совместном заявлении, которое будет опубликовано в конце мероприятия, и тем самым еще больше укрепят связи между Японией и АСЕАН, сказал дипломат.