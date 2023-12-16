Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам - важный партнер японской дипломатии

Вьетнам играет важную роль в политике Японии в отношении АСЕАН, а также в ее усилиях по поддержанию порядка в Индо-Тихоокеанском регионе
  Посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио. Фото: ВИA  
Вьетнам играет важную роль в политике Японии в отношении АСЕАН, а также в ее усилиях по поддержанию порядка в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

Япония приветствует поездку премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в Японию для участия в саммите и надеется на укрепление сотрудничества с Вьетнамом для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства в ближайшее время, сказал посол.

Он подчеркнул, что запланированные переговоры между премьер-министрами Японии и Вьетнама во время визита премьер-министра Фам Минь Тьиня станут первыми после того, как в ходе официального визита президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Японию в ноябре двусторонние отношения были переведены во Всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.

По его словам, высокопоставленные руководители двух стран обсудят важные мероприятия по дальнейшему углублению двусторонних отношений во всех областях, включая экономику, на основе нового партнерства.

Говоря о связях Японии и АСЕАН, дипломат отметил, что за последние 50 лет Япония сопровождала страны-члены АСЕАН, особенно Вьетнам, в процессе развития и интеграции этого блока. По его словам, Япония поддерживает рост региона АСЕАН посредством программ сотрудничества в различных областях.

Япония и АСЕАН являются важными торговыми и инвестиционными партнерами, подчеркнул он, отметив, что в последние годы Япония не только объединила впечатляющий рост АСЕАН с японской экономикой, но и предоставила ассоциации продукты, услуги и возможности трудоустройства, способствуя росту стран - членов АСЕАН.

Японию и АСЕАН связывает искренняя, доверительная и сердечная дружба, которая выходит за рамки развития и экономического сотрудничества, а также обменов между людьми в различных областях, заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Япония и АСЕАН поддерживали друг друга в самые трудные времена, такие как разрушительное цунами на востоке Японии или пандемия COVID-19, и относились друг к другу как искренние друзья в духе "от сердца к сердцу".

Говоря об основном содержании юбилейного саммита, посвященного 50-летию дружбы и сотрудничества между АСЕАН и Японией, японский посол отметил, что в ходе мероприятия премьер-министр Японии Кисида Фумио и лидеры стран АСЕАН наметят ориентиры для развития партнерства между Японией и АСЕАН. Это будет основано на фундаменте отношений сотрудничества и доверия, сложившихся за последние 50 лет. Они обсудят возникающие вопросы, такие как реагирование на изменение климата.

Япония надеется, что в ходе дискуссий обе стороны выработают новое видение будущего и конкретные действия, которые будут отражены в совместном заявлении, которое будет опубликовано в конце мероприятия, и тем самым еще больше укрепят связи между Японией и АСЕАН, сказал дипломат.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама совершил рабочую поездку в японскую префектуру Гунма

Премьер-министр Вьетнама совершил рабочую поездку в японскую префектуру Гунма

15 декабря, премьер-министр Фам Минь Тьинь совершил рабочую поездку в японскую префектуру Гунма, сразу после прибытия в Японию для участия в юбилейном саммите, посвященном 50-летию дружбы и сотрудничества между АСЕАН и Японией, а также в двусторонних мероприятиях.
ПОДРОБНЕЕ

Top