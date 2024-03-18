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Вьетнам будет экспортировать куриное мясо в исламские страны

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) проведет в мае конференцию, на которой объявит об экспорте продуктов из куриного мяса на исламские рынки с предполагаемым объемом около 1000 тонн в месяц. По словам заместителя министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьена, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) проведет в мае конференцию, на которой объявит об экспорте продуктов из куриного мяса на исламские рынки с предполагаемым объемом около 1000 тонн в месяц.

Заместитель министра отметил, что рынок мусульманских стран с общим населением около 2,2 миллиарда человек предлагает возможности для ряда вьетнамских сельскохозяйственных продуктов.

На сегодняшний день вьетнамские компании экспортируют на этот рынок множество продуктов, таких как пангасиус, овощи, фрукты и рис. Однако Министерство сельского хозяйства считает, что здесь еще есть большой потенциал, который необходимо использовать.

По словам чиновника, чтобы экспортировать сельскохозяйственную продукцию в мусульманские страны, вьетнамские продукты должны иметь сертификат Халяль. В ближайшие годы министерство сосредоточится на реализации решений по освоению этого рынка.

ВИА/ИЖВ

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