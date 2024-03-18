НОВОСТИ
Вьетнам будет экспортировать куриное мясо в исламские страны
Заместитель министра отметил, что рынок мусульманских стран с общим населением около 2,2 миллиарда человек предлагает возможности для ряда вьетнамских сельскохозяйственных продуктов.
На сегодняшний день вьетнамские компании экспортируют на этот рынок множество продуктов, таких как пангасиус, овощи, фрукты и рис. Однако Министерство сельского хозяйства считает, что здесь еще есть большой потенциал, который необходимо использовать.
По словам чиновника, чтобы экспортировать сельскохозяйственную продукцию в мусульманские страны, вьетнамские продукты должны иметь сертификат Халяль. В ближайшие годы министерство сосредоточится на реализации решений по освоению этого рынка.