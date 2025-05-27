Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам будет экспортировать возобновляемые источники энергии в Малайзию и Сингапур

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и его коллеги из Малайзии и Сингапура Анвар Ибрагим и Лоуренс Вонг стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве в области экспорта возобновляемых источников энергии по случаю участия в 46-м саммите АСЕАН и связанных с ним встречах на высшем уровне в Куала-Лумпуре 26 мая.
  На церемонии обмена соглашениями о совместном развитии в Малайзии 26 мая. Фото: ВИA  
Это событие знаменует собой первый шаг в реализации трехстороннего сотрудничества, подтверждая общую приверженность развитию трансграничной торговли экологически чистой электроэнергией. Это также важная веха, демонстрирующая общую решимость реализовать видение энергосистемы АСЕАН и укрепить региональную энергетическую связь более устойчивым и гибким способом.

В соответствии с соглашением, Малайзия, представленная MY Energy Consortium, неинкорпорированным консорциумом, созданным Tenaga Nasional Bhd (TNB) и Petroliam Nasional Bhd (Petronas), будет сотрудничать с консорциумом, включающим Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC), членом Вьетнамской национальной промышленно–энергетической группы (Petrovietnam) и Sembcorp Utilities Pte Ltd, стопроцентная дочерняя компания сингапурской Sembcorp Industries, использует богатый потенциал возобновляемых источников энергии Вьетнама, особенно морской ветроэнергетики, для производства чистой электроэнергии и поставок электроэнергии через границы.

Стороны совместно изучат возможность экспорта экологически чистой электроэнергии из Вьетнама в Малайзию и Сингапур по подводным кабелям, подключения к национальной энергосистеме полуостровной Малайзии, а также рассмотрят возможность использования дополнительных источников энергии и систем хранения для обеспечения стабильности.

Соответствующие стороны будут тесно координировать свои действия с государственными органами на протяжении всего процесса разработки проекта, выполняя необходимые процедуры согласования, чтобы способствовать развитию сетевого взаимодействия и трансграничного энергетического сотрудничества.

Это трехстороннее соглашение знаменует собой важную веху в развитии трансграничной «зеленой» инфраструктуры и использовании потенциала возобновляемых источников энергии Вьетнама. Партнерство направлено на создание расширяемой модели трансграничного сотрудничества в области возобновляемых источников энергетики во всей Юго-Восточной Азии, позиционируя регион в качестве глобального образца решений по сокращению выбросов углерода и энергетического перехода на основе сотрудничества. Инициатива демонстрирует усилия по ускорению региональной энергетической интеграции и реализации концепции электросетей АСЕАН.

Как член АСЕАН, Вьетнам продвигает свое стратегическое видение, чтобы стать центром возобновляемых источников энергетики в регионе, с твердыми обязательствами по развитию чистой энергии, сокращению выбросов и удовлетворению растущих потребностей Юго-Восточной Азии в энергии. Посредством этого трехстороннего сотрудничества Вьетнам стремится раскрыть новые экономические возможности, способствовать зеленому росту, создать высококачественные рабочие места, укрепляя при этом коллективную приверженность АСЕАН устойчивой энергетической экосистеме с низким уровнем выбросов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Саммит АСЕАН: Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с султаном Брунея

Саммит АСЕАН: Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с султаном Брунея

27 мая, в рамках официального визита в Малайзию и участия в 46-м саммите АСЕАН и сопутствующих саммитах в Куала-Лумпуре, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл встречу с султаном Брунея-Даруссалама Хаджи Хассаналом Болкиа.
ПОДРОБНЕЕ

Top