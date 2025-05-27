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Вьетнам будет экспортировать возобновляемые источники энергии в Малайзию и Сингапур
В соответствии с соглашением, Малайзия, представленная MY Energy Consortium, неинкорпорированным консорциумом, созданным Tenaga Nasional Bhd (TNB) и Petroliam Nasional Bhd (Petronas), будет сотрудничать с консорциумом, включающим Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC), членом Вьетнамской национальной промышленно–энергетической группы (Petrovietnam) и Sembcorp Utilities Pte Ltd, стопроцентная дочерняя компания сингапурской Sembcorp Industries, использует богатый потенциал возобновляемых источников энергии Вьетнама, особенно морской ветроэнергетики, для производства чистой электроэнергии и поставок электроэнергии через границы.
Стороны совместно изучат возможность экспорта экологически чистой электроэнергии из Вьетнама в Малайзию и Сингапур по подводным кабелям, подключения к национальной энергосистеме полуостровной Малайзии, а также рассмотрят возможность использования дополнительных источников энергии и систем хранения для обеспечения стабильности.
Соответствующие стороны будут тесно координировать свои действия с государственными органами на протяжении всего процесса разработки проекта, выполняя необходимые процедуры согласования, чтобы способствовать развитию сетевого взаимодействия и трансграничного энергетического сотрудничества.
Это трехстороннее соглашение знаменует собой важную веху в развитии трансграничной «зеленой» инфраструктуры и использовании потенциала возобновляемых источников энергии Вьетнама. Партнерство направлено на создание расширяемой модели трансграничного сотрудничества в области возобновляемых источников энергетики во всей Юго-Восточной Азии, позиционируя регион в качестве глобального образца решений по сокращению выбросов углерода и энергетического перехода на основе сотрудничества. Инициатива демонстрирует усилия по ускорению региональной энергетической интеграции и реализации концепции электросетей АСЕАН.
Как член АСЕАН, Вьетнам продвигает свое стратегическое видение, чтобы стать центром возобновляемых источников энергетики в регионе, с твердыми обязательствами по развитию чистой энергии, сокращению выбросов и удовлетворению растущих потребностей Юго-Восточной Азии в энергии. Посредством этого трехстороннего сотрудничества Вьетнам стремится раскрыть новые экономические возможности, способствовать зеленому росту, создать высококачественные рабочие места, укрепляя при этом коллективную приверженность АСЕАН устойчивой энергетической экосистеме с низким уровнем выбросов.