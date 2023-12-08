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Вьетнам будет развивать всестороннее сотрудничество с Камбоджей

Посол Вьетнама в Камбодже Нгуен Хи Танг подчеркнул особую дружбу между двумя странами в своем недавнем интервью камбоджийской газете Kampuchea Thmey Daily.
  Посол Вьетнама в Камбодже Нгуен Хи Танг. Фото: ВИA  
В статье, опубликованной 7 декабря, дипломат заявил, что в 2024 году и в последующие годы Вьетнам будет расширять всестороннее сотрудничество с Камбоджей, охватывающее экономику, торговлю, инвестиции и туризм, что также является общим интересом их лидеров.

Две страны также продолжат сотрудничество в реализации соглашений и меморандумов о взаимопонимании, таких как меморандум о взаимопонимании по туризму на 2023-2028 годы, соглашение о двусторонней приграничной торговле и соглашение о развитии двусторонней торговли на 2023-2024 годы, добавил он.

Посол выразил уверенность в том, что вьетнамские и камбоджийские инвесторы и предприниматели также будут стремиться к расширению инвестиционных возможностей в ближайшие годы.

Двусторонняя торговля плодотворно развивается, но обеим сторонам необходимо принимать решения для расширения сотрудничества в этой области, особенно в области экспорта Камбоджи во Вьетнам, продолжил Нгуен Хи Танг.

Он предложил двум странам пересмотреть и изменить соответствующие правовые документы, а также предложить стимулы для товаров друг друга.

Также 7 декабря Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи объявило, что премьер-министр Самдеш Тхипадей Хун Мане посетит Вьетнам с официальным визитом с 11 по 12 декабря.

ВИА/ИЖВ

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