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Вьетнам будет развивать всестороннее сотрудничество с Камбоджей
Две страны также продолжат сотрудничество в реализации соглашений и меморандумов о взаимопонимании, таких как меморандум о взаимопонимании по туризму на 2023-2028 годы, соглашение о двусторонней приграничной торговле и соглашение о развитии двусторонней торговли на 2023-2024 годы, добавил он.
Посол выразил уверенность в том, что вьетнамские и камбоджийские инвесторы и предприниматели также будут стремиться к расширению инвестиционных возможностей в ближайшие годы.
Двусторонняя торговля плодотворно развивается, но обеим сторонам необходимо принимать решения для расширения сотрудничества в этой области, особенно в области экспорта Камбоджи во Вьетнам, продолжил Нгуен Хи Танг.
Он предложил двум странам пересмотреть и изменить соответствующие правовые документы, а также предложить стимулы для товаров друг друга.
Также 7 декабря Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи объявило, что премьер-министр Самдеш Тхипадей Хун Мане посетит Вьетнам с официальным визитом с 11 по 12 декабря.