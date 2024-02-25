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Вьетнам будет лидировать по росту активов в мире в следующем десятилетии
В статье под названием «Какая страна будет лидировать в мире по темпам роста благосостояния в следующем десятилетии?» журналистка Россана Марин подчеркнула, что Вьетнам является популярным местом для проведения производственной деятельности транснациональных компаний, особенно в сферах технологий и производства и автомобилестроения.
Эта привлекательность для корпораций в сочетании с восприятием страны как безопасного места стимулировала создание производственных предприятий во Вьетнаме, что в значительной степени способствовало экономическому росту.
Рост благосостояния Вьетнама составит 125 %, что является самым большим ростом благосостояния среди всех стран по показателям ВВП на душу населения и количеству миллионеров.
Касаясь привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в статье отмечается, что Вьетнам стал привлекательным местом для инвесторов. Объем ПИИ в 2023 году увеличился на 32% по сравнению с 2022 годом и достиг 36,6 млрд долларов США.
Брайан Ли, экономист и помощник вице-президента Maybank, прокомментировал, что Вьетнам стоит перед четвертой волной привлечения ПИИ, которая может еще больше ускорить темпы экономического роста страны. ПИИ создают хорошие рабочие места с достойной заработной платой и позволяют миллионам вьетнамцев улучшить качество жизни.
Экономические эксперты рекомендуют Вьетнаму увеличить подготовку рабочей силы для удовлетворения потребностей сложной, наукоемкой производственной деятельности, повышения эффективности и производительности труда посредством сотрудничества между иностранными компаниями и отечественными партнерами.