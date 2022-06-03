Вьетнам будет использовать новую форму паспорта с 1 июля

Иллюстративное изображение. Фото: xuatnhapcanh.gov.vn

Портал правительства Вьетнама (VGP) сообщил, что Министерство общественной безопасности будет использовать новую форму паспорта с 1 июля 2022 года.

Этот шаг направлен на реализацию циркуляра 73/2021/TT-BCA Министерства общественной безопасности об образцах паспортов.

Новая форма паспорта будет напечатана с впечатляющими вьетнамскими пейзажами и культурным наследием, а именно с бухтой Халонг, цитаделью Хюэ, древним городом Хойан, святилищем Мишон, гаванью Няронг, флаговой башней Лунгку и так далее.

Ожидается, что помимо популяризации образа Вьетнама и сохранения традиций, истории, географии и культуры страны, новая форма паспорта обеспечит техническую безопасность и предотвратит подделку.

С 6 по 31 июня министерство будет выдавать обычные паспорта только для экстренных случаев, в том числе с медицинскими справками, рабочими решениями или билетами на самолет.

В тот же день Министерство общественной безопасности приступило к запуску онлайн-выдачи обычных паспортов (без электронных чипов) гражданам Вьетнама с 1 июня, сообщает Департамент иммиграции Вьетнама.

Граждане Вьетнама могут зайти на http://dichvucong.gov.vn или http://dichvucong.bocongan.gov.vn, чтобы подать онлайн-декларацию, оплатить пошлину и получить свои паспорта по почте или забрать их в иммиграционных службах.

Ранее выданные паспорта действительны до истечения срока действия, указанного в них.



