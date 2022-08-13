Вьетнам будет активнее участвовать в миротворческих операциях ООН

Заместитель министра обороны генерал-полковник Хоанг Суан Чиен (справа) и постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Тамесис на встрече в Ханое 12 августа. Фото: ВИА

Заместитель министра национальной обороны генерал-полковник Хоанг Суан Чиен принял 12 августа в Ханое постоянного координатора ООН во Вьетнаме Полину Тамесис, заявив, что Вьетнам будет принимать более активное участие в миротворческих операциях ООН в будущем.

Генерал-полковник Чиен высоко оценил сотрудничество и помощь со стороны ООН и ее агентств во Вьетнаме, особенно офиса постоянного координатора ООН, когда страна была председателем АСЕАН в 2020 году и была непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2020–2021 гг.

Он поблагодарил ООН и соответствующие агентства за тесное сотрудничество с Вьетнамом в успешном проведении многих мероприятий по урегулированию последствий войны, особенно программ и проектов по решению проблемы неразорвавшихся боеприпасов и токсичных химикатов, оставленных во время войны, что привело к положительным результатам.

Чиновник сказал, что надеется, что ООН продолжит координировать свои действия с Министерством обороны в урегулировании последствий войны посредством финансовой и технической помощи, наращивания потенциала, обмена опытом и создания базы данных.

С тех пор как Вьетнам официально присоединился к миротворческим силам ООН в 2014 году, он успешно направил более 500 человек в миротворческие миссии и штаб-квартиру ООН. Это также первая страна в Юго-Восточной Азии, которая внедрила три учебных курса по тяжелому машиностроению в рамках программы трехстороннего партнерства Вьетнам-ООН-Япония, получив высокую оценку руководства ООН.

По словам Чиена, страна всегда поддерживала уровень участия женщин в миротворческих операциях выше среднего и обязуется сохранить и увеличить этот показатель до более чем 20% к 2025 году.

Он отметил, что Вьетнам будет и дальше участвовать в миротворческих операциях ООН, включая отправку персонала в большее количество миссий и диверсификацию форм участия, добавив, что он планирует задействовать милицию в операциях.

Чиновник попросил ООН продолжать поддерживать обязательства и политическую решимость Вьетнама присоединиться к миротворческим операциям и создать благоприятные условия для дальнейшего расширения сотрудничества в этом отношении.

Со своей стороны Тамесис приветствовала усилия Вьетнама, особенно его вооруженных сил и милиции, по сдерживанию пандемии COVID-19.

ООН поможет правительству и народу Вьетнама обеспечить максимально возможное социально-экономическое восстановление после пандемии и удовлетворить спрос, связанный со здравоохранением, продолжила она.

Чиновник сказала, что недавно она имела честь подписать Стратегические рамки сотрудничества в области устойчивого развития с правительством Вьетнама, назвав его очень важным документом, в котором излагаются стратегия ООН и приоритеты помощи стране на следующие 5 лет.

В документе также подчеркивается роль ООН в оказании помощи Вьетнаму в восстановлении после пандемии и обеспечении того, чтобы никто не был забыт.

Координатор-резидент высоко оценила достижения Вьетнама в присоединении к миротворческим операциям ООН, в том числе высокий уровень участия женщин, отметив обещание ООН продолжать помощь в этой области.

ООН также высоко оценивает отправку Вьетнамом милиции в миротворческие операции, в том числе трех человек в миссию в Южном Судане и одного в полицейское управление в Нью-Йорке, добавила Тамесис.