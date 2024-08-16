НОВОСТИ
Вьетнам блистает на международной конференции по традиционной и альтернативной медицине в Италии
В докладе говорится, что авторы проекта провели пять доклинических исследований на экспериментальных животных, и результаты показали, что препарат не только безопасен и эффективен в профилактике и растворении тромбов, но и оказывает значительное влияние на инфаркт миокарда.
Результаты исследования позволили предположить возможность разработки безопасного и эффективного препарата для профилактики и лечения проблем, связанных с тромбозом, в том числе инфаркта миокарда. Кроме того, в докладе подчеркивается роль традиционной медицины и вьетнамских растительных продуктов в решении сложных медицинских проблем, что привлекло внимание участников конференции.
Исследование было основано на продукте акционерной компании Sao Thai Duong и включало в себя дальнейшие углубленные исследования на экспериментальных животных, а также клинические испытания в Центре клинической фармакологии при Ханойском медицинском университете. В августе прошлого года на сайте ScienceDirect была опубликована международная статья о влиянии нового препарата на предотвращение инфаркта миокарда у экспериментальных животных.
Sao Thai Duong - научно-техническое предприятие, обладающее 14 эксклюзивными патентами. Последним продуктом компании является Sunkovir, растительный препарат для лечения COVID-19 и респираторных вирусов, включая сезонный грипп. Этот препарат был лицензирован Министерством здравоохранения для лечения вирусных инфекций дыхательных путей, включая грипп и легкую форму COVID-19. Три клинических исследования этого продукта были опубликованы в PubMed, и о нем написано более 700 международных статей. Препарат получил вторую премию на Вьетнамском конкурсе научно-технических инноваций (VIFOTEC).
Участники конференции прослушали более 30 докладов авторов из 19 стран и территорий, включая Великобританию, США, Китай и Республику Корея. Докладчики представили исследования от лабораторных исследований до применения лекарственных растений в здравоохранении, использования цифровых технологий в исследованиях растений, лекарственных препаратов и медицины.