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Вьетнам бережно относится к историческим ценностям в отношениях с Камбоджей
Он поздравил Камбоджу с выбором в качестве места проведения 20-го саммита Франкофонии в 2026 году и выразил надежду, что под руководством Камбоджи сообщество Франкофонии будет и дальше развиваться, добавив, что Вьетнам будет поддерживать Камбоджу для успешной организации этого важного мероприятия.
По случаю 20-й годовщины коронации короля Камбоджи (29 октября) То Лам высоко оценил достижения Камбоджи за последние два десятилетия и выразил уверенность, что страна продолжит добиваться еще более важных и всеобъемлющих успехов, помогая улучшить условия жизни местного населения и повысить роль и положение страны на международной арене.
Король Нородом Сиамони, в свою очередь, поблагодарил Вьетнам за поддержку и неизменное доверие к Камбодже на пути развития социально-экономической сферы, культуры, образования, науки и технологий.
Лидеры двух стран выразили свою радость в связи с добрососедством, традиционной дружбой, проверенным временем, устойчивым и всесторонним сотрудничеством между двумя странами за прошедшее время. Они также выразили надежду, что поколения двух стран продолжат развивать и продвигать двусторонние отношения в соответствии с их требованиями в новый период развития.