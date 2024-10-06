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Вьетнам бережно относится к историческим ценностям в отношениях с Камбоджей

Вьетнам всегда дорожит историческими ценностями в отношениях с Камбоджей, а также связями между Вьетнамом и Лаосом и Камбоджей, и будет объединять усилия с двумя соседними странами, чтобы сделать сотрудничество между народами более содержательным и эффективным, отвечающим их практическим требованиям, заявил 5 октября Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам встречается с королем Камбоджи Нородомом Сихамони в Париже 5 октября (по местному времени). Фото: ВИA  
Встретившись с королем Камбоджи Нородомом Сихамони в рамках его поездки во Францию для участия в 19-м саммите Франкофонии, То Лам сказал, что высоко ценит поддержку, оказанную Камбоджей Вьетнаму после тайфуна Яги.

Он поздравил Камбоджу с выбором в качестве места проведения 20-го саммита Франкофонии в 2026 году и выразил надежду, что под руководством Камбоджи сообщество Франкофонии будет и дальше развиваться, добавив, что Вьетнам будет поддерживать Камбоджу для успешной организации этого важного мероприятия.

По случаю 20-й годовщины коронации короля Камбоджи (29 октября) То Лам высоко оценил достижения Камбоджи за последние два десятилетия и выразил уверенность, что страна продолжит добиваться еще более важных и всеобъемлющих успехов, помогая улучшить условия жизни местного населения и повысить роль и положение страны на международной арене.

Король Нородом Сиамони, в свою очередь, поблагодарил Вьетнам за поддержку и неизменное доверие к Камбодже на пути развития социально-экономической сферы, культуры, образования, науки и технологий.

Лидеры двух стран выразили свою радость в связи с добрососедством, традиционной дружбой, проверенным временем, устойчивым и всесторонним сотрудничеством между двумя странами за прошедшее время. Они также выразили надежду, что поколения двух стран продолжат развивать и продвигать двусторонние отношения в соответствии с их требованиями в новый период развития.

ИЖВ/ВИА

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