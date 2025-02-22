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Вьетнам анонсировал исходную линию для измерения ширины территориальных вод в Тонкинском заливе
Установление базовой линии в Тонкинском заливе направлено на реализацию прав и обязательств Вьетнама по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS) и соответствует Морскому праву Вьетнама 2012 года.
Исходная линия определяется в соответствии с положениями ЮНКЛОС, с учетом географических и природных особенностей Тонкинского залива и с соблюдением международных договоров, участником или членом которых является Вьетнам.
Исходная линия служит правовой основой для определения морских границ Вьетнама и протяженности его морских пространств в соответствии с ЮНКЛОС и соглашением о делимитации Тонкинского залива между Вьетнамом и Китаем, подписанным в 2000 году. Она обеспечивает надежную правовую основу для защиты и осуществления суверенитета, суверенных прав и юрисдикции Вьетнама, служит экономическому развитию и управлению морским судоходством, а также способствует международному сотрудничеству.