Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам анонсировал исходную линию для измерения ширины территориальных вод в Тонкинском заливе

21 февраля правительство Вьетнама опубликовало декларацию, устанавливающую исходную линию для измерения ширины территориальных вод Вьетнама в Тонкинском заливе. Декларация опубликована Министерством иностранных дел, соответствует резолюции Постоянного комитета Национального собрания № 68/NQ-UBTVQH15 от 14 февраля 2025 года.

Установление базовой линии в Тонкинском заливе направлено на реализацию прав и обязательств Вьетнама по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS) и соответствует Морскому праву Вьетнама 2012 года.

Исходная линия определяется в соответствии с положениями ЮНКЛОС, с учетом географических и природных особенностей Тонкинского залива и с соблюдением международных договоров, участником или членом которых является Вьетнам.

Исходная линия служит правовой основой для определения морских границ Вьетнама и протяженности его морских пространств в соответствии с ЮНКЛОС и соглашением о делимитации Тонкинского залива между Вьетнамом и Китаем, подписанным в 2000 году. Она обеспечивает надежную правовую основу для защиты и осуществления суверенитета, суверенных прав и юрисдикции Вьетнама, служит экономическому развитию и управлению морским судоходством, а также способствует международному сотрудничеству.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам, Лаос и Камбоджа укрепляют связи на новом этапе развития

Вьетнам, Лаос и Камбоджа укрепляют связи на новом этапе развития

22 февраля в Хошимине генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам провел встречу на высоком уровне с председателем Народной партии Камбоджи (НПК), председателем Сената Камбоджи Хун Сеном и генеральным секретарем Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
ПОДРОБНЕЕ

Top