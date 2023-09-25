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НОВОСТИ

Вьетнам активно участвует в совместных действиях Комитета АСЕАН в Женеве

Посол Ле Тхи Туйет Май приняла участие в заседании Комитета АСЕАН в Женеве, чтобы обсудить совместные действия стран АСЕАН на многосторонних форумах в Женеве.
  Посол Ле Тхи Туйет Май и представители других стран на дискуссии в Женеве. Источник: ВИА  
По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Швейцарии, 23 сентября посол Ле Тхи Туйет Май, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН, Всемирной торговой организации и других международных организациий в Женеве приняла участие в заседании Комитета АСЕАН в Женеве.

На заседании также присутствовали послы и главы постоянных представительств стран-членов АСЕАН. Заседание прошло под председательством посла, главы постоянного представительства Индонезии при ООН Фебриан А. Раддьярд Эта ежеквартальная встреча направлена на обмен мнениями и обсуждение совместных действий стран АСЕАН на многосторонних форумах в Женеве.

В своём выступлении посол Индонезии Фебриан А. Раддьярд кратко сообщил об итогах 43-го саммита АСЕАН и сопутствующих конференциях, которые прошли с 4 по 7 сентября в Джакарте под председательством Индонезии в качестве председателя АСЕАН в 2023 году.

На 43-м Саммите АСЕАН при участии около 2500 делегатов из 10 стран-членов АСЕАН и 12 стран-партнеров и 9 международных организаций было принято 90 документов, в том числе множество важных документов, таких как Декралация председателя 43-го саммита АСЕАН, Видение сообщества АСЕАН до 2045 года, Заявление лидеров АСЕАН об институционализации диалога по правам человека в АСЕАН и др.

На заседании посол Ле Тхи Туйет Май и другие послы и представители делегаций стран-членов АСЕАН обсудили совместные действия АСЕАН и предложения Вьетнама и некоторых стран АСЕАН в Совете ООН по правам человека, на Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирной торговой организации (ВТО) и на других многосторонних форумах в Женеве. Представитель Вьетнама при ООН также сообщила о кандидатуре Вьетнама на некоторых форумах, предложив странам АСЕАН и Восточному Тимору поддержать Вьетнам на выборах в международных организациях в ближайшем будущем.

В завершении заседания послы и представители постоянных представительств стран-членов АСЕАН также договорились усиливать мероприятия культурного, спортивного и кулинарного обмена и улучшать взаимопонимание и сплоченность сообщества АСЕАН в Женеве.

ИЖВ/ВИА

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