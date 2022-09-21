Вьетнам активно участвовал в продвижения многостороности ООН

Посол Ле Тхи Тует Май. Фото: ВИА

20 сентября, Отдел по менеджменту архивов и документов Организации Объединенных Нации (ООН) в Женеве открыл выставку исторических документов и артефактов, посвященную 100-летию многосторонности в Женеве (1920-2020 гг.), чтобы в очередной раз подчеркнуть важность многосторонности в сегодняшнем меняющемся мире.

По корреспонденту ВИА в Женеве, по случаю 45-й годовщины вступления Вьетнама в ООН (20 сентября 1977 г. - 20 сентября 2022 г.), на выставке посол Ле Тхи Тует Май, глава постоянного представительства Вьетнама при ООН, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, оставила подпись на плакате Устава ООН.

Со дня вступления в ООН 45 лет назад, Вьетнам всегда поддерживает многосторонность. Женева – это место, где Вьетнам активно и настойчиво продвигал дипломатию во имя мира с самого начала своей независимости на Женевской конференции 1954 г., которая закончилась подписанием женевского соглашения о мире в Индокитае. Событие ознаменовало важную веху в революционной и дипломатической истории Вьетнама, и также выразило стремление Вьетнама о мире, связанном с независимостью, единством и территориальной целостностью.

Выставка в Библиотеке ООН привлекла внимание общественности к текущим глобальным проблемам. Это также возможность ООН и ее государств-членов продвигать миротворчество посредством многосторонности, напоминая уроки прошлого в строительстве будущего.

Выставка проходит с 20 сентября до 28 октября со целью ознакомления дипломатов в Женеве и общественности о развитии многосторонности в разных областях. Представлены исторические документы и артефакты, например Версальский договор, Нансеновский паспорт 1922-1938гг., текст Конвенции о рабстве 1962г., первый проект всеобщей Декларации прав человека...



