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Вьетнам активно содействует процессу запроса консультативного заключения Международного суда ООН по вопросу изменения климата
Консультативное заключение стало результатом более чем двухлетнего судебного процесса, включающего анализ действующего международного права, рассмотрение письменных мнений государств, региональных и международных организаций, а также публичные слушания, прошедшие в декабре 2024 года в Гааге (Нидерланды).
Вьетнам активно и инициативно участвовал на всех этапах процесса запроса консультативного заключения МС ООН. Являясь членом основной группы из 18 стран, инициированной Вануату, Вьетнам с самого начала принимал участие в разработке, продвижении и лоббировании принятия Резолюции 77/276 Генеральной Ассамблеей ООН с просьбой к МС ООН предоставить консультативное заключение.
После принятия резолюции Вьетнам впервые принял участие во всех процессуальных этапах запроса заключения в МС ООН — от подачи письменного мнения до выступления на публичных слушаниях, организованных Судом.
23 июля МС ООН опубликовал консультативное заключение по вопросам обязательств государств в защите климата и окружающей среды, что стало важной вехой, поскольку впервые этот главный судебный орган ООН представил всестороннюю правовую интерпретацию содержания и объема международных обязательств государств в контексте изменения климата.
Консультативное заключение стало результатом более чем двухлетнего судебного процесса, включающего анализ действующего международного права, рассмотрение письменных мнений государств, региональных и международных организаций, а также публичные слушания, прошедшие в декабре 2024 года в Гааге (Нидерланды).
Вьетнам активно и инициативно участвовал на всех этапах процесса запроса консультативного заключения МС ООН. Являясь членом основной группы из 18 стран, инициированной Вануату, Вьетнам с самого начала принимал участие в разработке, продвижении и лоббировании принятия Резолюции 77/276 Генеральной Ассамблеей ООН с просьбой к МС ООН предоставить консультативное заключение.
После принятия резолюции Вьетнам впервые принял участие во всех процессуальных этапах запроса заключения в МС ООН — от подачи письменного мнения до выступления на публичных слушаниях, организованных Судом.