Вьетнам активно координирует усилия по укреплению солидарности и единства, повышая центральную роль АСЕАН

В ходе консультаций министры иностранных дел стран АСЕАН заслушали информацию, представленную Тересой П. Ласаро в её качестве Специального посланника Председателя АСЕАН 2026 года по Мьянме, о ходе реализации Пятипунктового консенсуса за прошедшее время, включая результаты рабочей поездки в Мьянму 6–7 января и Конференции с участием заинтересованных сторон в Мьянме, организованной Специальным посланником 19–20 января в городе Тагайтай, Филиппины.

Выступая на консультационном совещании, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подтвердил поддержку Вьетнамом Филиппин как Председателя АСЕАН 2026 года, а также лично министра иностранных дел Филиппин в её роли Специального посланника Председателя АСЕАН 2026 года в координации усилий по реализации 5PC. Отметив важную роль и усилия АСЕАН за последние пять лет в продвижении реализации Пятипунктового консенсуса, министр разделил мнение государств-членов о необходимости продолжения поддержки Мьянмы в преодолении кризиса и подчеркнул готовность Вьетнама к тесному взаимодействию с Председателем АСЕАН 2026 года - Филиппинами и другими государствами-членами в выдвижении инициатив и рассмотрении новых мер с целью содействия реализации 5PC с учётом последних изменений ситуации в Мьянме.



Общий вид неофициального консультативного совещания по Пятипунктовому консенсусу. Фото: ВИА.

Ранее в тот же день, в рамках участия в Совещании министров иностранных дел АСЕАН в узком составе в Себу, министр Ле Хоай Чунг провёл двусторонние встречи с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Прак Сокхонном, министром иностранных дел Филиппин Тересой П. Ласаро, министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу и вторым министром иностранных дел Брунея Дато Эриваном Пехин Юсофом.

В ходе встреч министр иностранных дел Ле Хоай Чунг с удовлетворением проинформировал коллег о важных итогах XIV Всевьетнамского партийного съезда, включая избрание Генерального секретаря, Центрального комитета КПВ XIV созыва, а также о ключевых курсах, решениях, стратегических ориентирах, приоритетных задачах и стратегических прорывах, направленных на строительство и развитие Вьетнама в новую эпоху.



Министры иностранных дел других стран выразили уверенность в том, что под мудрым руководством КПВ, во главе с Генеральным секретарём То Ламом, Вьетнам успешно реализует две столетние цели: к 2030 году, в год 100-летия со дня основания Партии, стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем доходов выше среднего; а также воплотить видение к 2045 году - 100-летию со дня основания государства - стать развитой страной с высоким уровнем доходов.



В ходе двусторонних контактов министры также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной обстановки, представляющим взаимный интерес; подчеркнули важность поддержания мира, стабильности, безопасности и защищённости в регионе; отметили необходимость укрепления солидарности и единства внутри АСЕАН, координации позиций и повышения центральной роли АСЕАН в решении региональных и глобальных вопросов; подтвердили приверженность полному и добросовестному выполнению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорейшему достижению эффективного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC).



В соответствии с программой работы 29 января министр Ле Хоай Чунг и вьетнамская делегация продолжат участие в Узком совещании министров иностранных дел АСЕАН для совместного рассмотрения и утверждения приоритетных направлений сотрудничества в рамках Года АСЕАН 2026.