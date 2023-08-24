Вьетнам активизирует продвижение туризма для привлечения иностранных гостей

По мере приближения пикового сезона международного туризма, после длительного периода воздействия пандемии COVID-19, Вьетнам решил, что настало время для восстановления и процветания туристического сектора.

15 августа вступил в силу закон, изменяющий и дополняющий ряд статей закона о выезде и въезде вьетнамских граждан и закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме, создающий более благоприятные условия для приезда в страну иностранных гостей.

Иностранные туристы отправляются в Бариа - Вунгтау по морю (Фото: ВИА)

Для придания импульса развитию туризма правительство издало резолюцию от 18 мая 2023 года о задачах и решениях по ускорению восстановления и повышению эффективности и устойчивости развития туристической отрасли.

Конкурентоспособность Вьетнама в сфере туризма повышается: он занимает 63-е место среди 140 стран и территорий, поднявшись на 17 позиций по сравнению с 2011 годом. В 2021 году он занял 52-е место среди 117 стран, поднявшись на восемь позиций по сравнению с 2019 годом.

Правительство поручило Министерству культуры, спорта и туризма координировать работу с подразделениями и агентствами в населенных пунктах по активизации деятельности по продвижению туризма и популяризации новой визовой политики Вьетнама на международных туристических рынках, включая Китай, Республику Корея, Индию и Великобританию.

Министерству поручено совместно с Министерством иностранных дел активизировать деятельность в области культурной дипломатии, чтобы познакомить больше иностранных друзей с Вьетнамом и его народом.

Для позиционирования Вьетнама как ведущего привлекательного туристического направления в регионе Юго-Восточной Азии, а также для подтверждения его бренда и конкурентоспособности был предложен ряд задач и решений, таких как инновации и диверсификация форм туристического маркетинга, содействие применению цифровых технологий, использование разнообразных и гибких форм маркетинговых коммуникаций в соответствии с целями и требованиями каждого рынка и каждого периода.

Стратегия подтвердила необходимость создания офисов по продвижению туризма Вьетнама или представительств за рубежом при поддержке посольств, торговых представительств в принимающих странах.

По словам заместителя генерального директора Национальной администрации Вьетнама Ха Ван Шиеу, стратегии - это ориентиры для развития туризма на ближайшее время, в частности, для построения и развертывания планов маркетинга туризма на ключевых рынках, включая Северо-Восточную Азию, Юго-Восточную Азию, Западную и Северную Европу, Латинскую Америку, Россию, Австралию и другие, в соответствии с сильными и потенциальными видами туристических продуктов, такими как высококлассные, качественные туристические продукты, гольф-туризм, медицинские туристические продукты, экотуризм и MICE.

Нгуен Хонг Минь, заместитель директора Департамента туризма Ханоя, сказал, что в течение длительного времени населенные пункты осуществляли отдельные программы продвижения туризма по международным каналам СМИ, что приводило к непоследовательности и низкой эффективности.

Минь предложил Министерству культуры, спорта и туризма разработать общую стратегию продвижения вьетнамского туризма на международном рынке с акцентом на создание планов сотрудничества с крупными международными медиапартнерами и брендами, такими как CNN, CNBC, BBC, Michellin, WTA и Netflix.

В целях повышения качества продвижения туризма многие компании и населенные пункты стремятся лучше пропагандировать роль Фонда поддержки развития туризма.

По оценке директора Национальной администрации туризма Вьетнама Нгуен Чунг Кхань, создание и функционирование фонда на начальном этапе отвечало задачам продвижения национального туризма, а также поддержки развития туристического продукта.

Однако продвижение туризма - это долгосрочный процесс, требующий сотрудничества между государственными органами управления, местными властями и туристическим бизнесом. Поэтому для удовлетворения потребностей продвижения туризма в новый период необходимо больше совместных усилий местных властей и бизнеса для привлечения большего количества иностранных туристов в страну./.